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Türkiye
AA 16.11.2026 20:58

Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde perşembe günü su kesintisi uygulanacak.

Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintilerle ilgili açıklama yaptı.

Keçiören ve Yenimahalle'de yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantısının çalışması yapılacağı duyuruldu.

Perşembe günü Yenimahalle'de su kesintisinin uygulanacağı yerler şöyle: 

"Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik Köyü, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Pamuklar, Serhat, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre, Yakacık Mahallesi, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi ve İvedik Hurdacılar Sitesi."

Keçiören'de ise Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri mahalleri hariç diğer tüm mahalleler su kesintisinden etkilenecek.

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Ankara Su Kesintisi
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