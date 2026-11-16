Çelik: Fon meselesinde ihmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda iç politikadan dış politikaya kadar geniş bir perspektifte değerlendirmelerde bulunduğunu bildiren Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız COP31 vesilesiyle yaptığı diplomatik temaslara, önümüzdeki dönemdeki diplomatik temaslarına değindiler. Ayrıca fon krizi, terörsüz Türkiye ve iç siyasette, Türkiye'deki gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerini yaptılar." diye konuştu.

Çelik, toplantıda, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının bir sunumu olduğunu ve buna ilişkin değerlendirme yapacaklarını belirten Çelik, TBMM gündemi çerçevesinde yapılacak çalışmalara ilişkin de müzakerelerde bulunacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Bekir Bozdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle MYK toplantısına katıldığını aktaran Çelik, Bozdağ'ın tecrübelerinden, bakış açısından, vizyonundan yararlanacakları için son derece memnun ve mutlu olduklarını vurguladı.

Çelik, vefatının 5. yılında şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'u rahmetle anarak, Karakoç'un şiirleriyle, yazılarıyla, dünyaya dönük duruşuyla, medeniyet tasavvuruyla çok derin izler bırakmış büyük bir mütefekkir olduğunu dile getirdi.

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yıl dönümü olduğunu anımsatan Çelik, bunun çok önem verdikleri bir dava olduğunu ve dünyanın neresinde olursa olsun Ahıska Türkleri ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi son derece önemlidir"

Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve halen faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların, etkinliklerin yapıldığı bir organizasyondu. Dünyanın, insan eliyle belki de son 100 yılda doğal olarak gerçekleşebilecek bin yıllık, 2 bin yıllık tahribata uğradığı bir dönemdeyiz. Evimiz olan gezegenimiz dünya, şu anda maalesef büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öne çıkardığı iki kavram, iklim adaletinin sağlanması ve yeşil kalkınmanın tahakkuk ettirilmesi son derece önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi'nin artık bir BM projesi olduğunun altını çizen Çelik, Emine Erdoğan'ın katıldığı çeşitli etkinliklerle küresel bir girişim, BM mekanizması olan projenin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Ömer Çelik, projenin dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyulabilecek en büyük cevaplardan, en olumlu yaklaşımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31'deki diplomasi trafiğinin yoğunluğunun dikkati çektiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Orada konuşmasında ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi ve Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını beraberinde gündeme getirmesi son derece önemli. Bir sembolizm de ortaya çıktı. Orada Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. O zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı da sembolik bir cevap verilmiş oldu.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan ABD-İran arasındaki savaşa, oradan Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya'daki ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara, yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede, çok yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra, bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı, daha ileriye taşıdığı bir gündem oluşturdu."

"Dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere birtakım kısıtlamalar getirmeye çalışıyorlar"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel adalet, iklim adaleti çağrısının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamalar ve birtakım engellemeler ortaya koymaları bu adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu, buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Yani dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde bile daha çekimser bir tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken, sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere yeni birtakım kısıtlamalar, engellemeler, ambargolar getirmeye çalışıyorlar. Bu da küresel adalet noktasında maalesef bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor."

"İklim adaleti, küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir." diyen Çelik, "Bu noktada yeşil enerjinin öne çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Ekolojiyi ekonomiye feda etmeyelim, bu ikisinin arasında dünyamız için insanlığın sürdürülebilirliği için anlamlı dengeler kuralım.' yaklaşımı herkes tarafından kabul gören ve bir bu çerçevede bir arayışın ortaya çıktığı bir yaklaşımdır. Nitekim İsrail'in soykırımın yanı sıra, Netanyahu şebekesinin aynı zamanda bir çevre kıyımı yaptığı da kayıtlara bu şekilde geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin süreçte, mücadelenin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini vurguladığını anımsatan Çelik, dolandırıcılıkla mücadelelerini olayı bütün boyutlarıyla açığa çıkaracak şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla kurulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, Kurulun diğer kurumlar arasındaki eş güdümü, organizasyonu ve iletişimi sağlamaya dönük olarak oluşturulduğunu hatırlattı.

Fon soruşturmasında en önemli konulardan birinin dolandırıcıların ortaya çıkması, bu kişilerin mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılması olduğunun altını çizen Çelik, dolandırıcılarla meşru yatırımcıyı ayırma noktasında son derece hassas davranıldığını belirtti.

Çelik, söz konusu fonlarla ilgili tasfiye sürecinin Fon Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak, sermaye piyasalarının belli bir kesiminde çıkan bu sıkıntının karantinaya alındıktan sonra sermaye piyasalarının genelini korumaya dönük olarak da güçlü adımlar atılmasına dönük eylem planı bir yandan çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır. Bu konuyu sıkı bir şekilde hep beraber takip ediyoruz ve bunun gereğinin yapılması konusunda da adımlar atılmaya devam ediliyor."

"Bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı verecekler"

Çelik, fon soruşturması kapsamındaki adli süreçlerin en ciddi şekilde ilerletildiğini, dolandırıcılık ve manipülasyon yapan, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıranların bağlantılarının ortaya çıkarılması, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımların atılmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurulunun devreye girdiğini anımsatan Çelik, Devlet Denetleme Kurulunun elinde bulunan yetkileri açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafa bakabilecek ve her türlü veriyi, ilişkiyi ve bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Çelik, Devlet Denetleme Kurulunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablonun bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracağının altını çizerek, çalışmaların güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Çelik, "Suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri, onların taşeronları her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri, soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız bu Fon Koordinasyon Kurulunun içindedir. Dolayısıyla bu veriler birleştirilerek bu mücadele sürdürülüyor." diye konuştu.

"İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir"

Hiç kimsenin siyasi linç kampanyasıyla suçlanmaması gerektiğini söyleyen Çelik, bunun yanı sıra hiç kimseyle ilgili olarak da bir iddianın siyasi himayeyle örtbas edilmemesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. Her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreçlerin yürütülmesindeki iradesi nettir, kesindir ve en yüksek kararlılığa sahip bir şekilde talimatlarını bizlere ve diğer arkadaşlarımıza vermektedir. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bütün boyutlarıyla bu dolandırıcılık, bu suçlar, bu suçlular ortaya çıkacaktır.

Burada mali açıdan, finansal açıdan, adli açıdan, yargısal açıdan hiçbir tarafının faili meçhul kalmayacağı bir şekilde kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. En önemli gündem maddemiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması için bu gayretin gösterilmesidir. Bu konuyla ilgili olarak çalışmamızı partide kesintisiz olarak sürdürüyoruz."

Terörsüz Türkiye ile ilgili gündemin sabit bir gündem olduğunu ifade eden Çelik, süreci muhakkak suretle neticeye ulaştırmak için gayret ettiklerini söyledi. Çelik, şimdiye kadar alınan mesafenin son derece kıymetli olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye yaklaşımı açısından yol haritasının ortaya çıktığını ifade etti.

Yol haritasına ilişkin açıklama yapan Çelik, "Mecliste kabul edilen 467 milletvekilinin evet dediği yasa aslında çok net. Yüce Meclis'in bir zeminini oluşturduğu, çatısını oluşturduğu bir yol haritası çıkarmıştır. Bu tarihsel olarak önemli bir aşamadır. Burada sorunun çözümü için bir yasal çerçeve ortaya çıkmıştır. Hukuki çatısı iyi değerlendirilmiştir ve iyi değerlendirildiği için de 467 gibi yüksek bir kabulle bu yasalaşmıştır." dedi.

Çelik, yakın bölgenin ihtiyacı olan şeyin huzur, Siyonist saldırganlığın ve emperyalist bölücü faaliyetlerin engellenmesi olduğu değerlendirmesini yaparak, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Şii'nin Alevi'nin, Dürzi'nin, Ezidi'nin, Nusayri'nin, Süryani'nin, Keldani'nin ortak bir şekilde bölgede, ortak bir geleceğe kol kola, omuz omuza, umutla baktığı bir ortamın oluşmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Bölgedeki Siyonist saldırganlık ve emperyalist bölücülüğün yapmak istediğinin, daha çok parçalanma, kan dökülme gibi vahşi yaklaşımlar olduğunu ifade eden Çelik, buna yönelik olarak terörsüz bölge sürecinin son derece hakkaniyetli bir cevap olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, bu çerçevede Suriye'de SDG'nin entegrasyon sürecinin devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Irak'ta YBŞ'nin Sincar'ı boşaltmasına dönük olarak alınan kararlar önemlidir. Sadece silah bırakma meselesiyle sınırlı kalmıyor. Aslında terörsüz bölgede de gördüğümüz gibi silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur. Silahlı vesayet varsa bir yerde demokrasinin sesi orada yüksek çıkmaz ya da toplumsal kapsayıcılık ve siyasal kapsayıcılık her zaman zayıf olur. İdari açıdan ciddi reformlar yapılamaz. Yeni, anlamlı herkes için ortak bir gelecek oluşturabilecek bir güvenlik mimarisi ve bir ekonomik model ortaya çıkamaz. Silahların bırakılmasıyla o yakın bölgemizde de idari reformların yapılması konusunda cesaretlendirici adımların atılması yeni bir güvenlik mimarisinin bu bölgeye dayatılan bir bölgenin organik dinamikleriyle ortaya çıkan yeni bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkması, silahlı vesayetin sonlandırılması, buralarda herkesin huzurunu sağlayacak şekilde tek devlet, tek ordu, tek ülke anlayışının yerleşmesi, etnik ve mezhebi fay hatlarının geride bırakılması son derece önemli olacaktır."

"Atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz"

Çelik, son zamanlarda Siyonist saldırganlığın terörsüz bölge sürecinden İran'daki PJAK'ı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Terörist Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının orayı kapsamadığı gibi bir propaganda faaliyetinin yürütüldüğünü söyleyen Çelik, "Halbuki Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nasıl iç içeyse nasıl kol kolaysa, nasıl birbirinden ayrılmazsa terörsüz bölge açısından da Suriye'de atılacak, Irak'ta atılacak, İran'da atılacak adımlar birbirinden ayrılmaz." dedi.

Çelik, bunların farklı yöntemlerinin olabileceğini belirterek, SDG'nin entegrasyon yöntemiyle YBŞ'nin Sincar'ı boşaltması yönteminin birbirinden farklı yöntemler olduğunu ve PJAK için de bu durumun söz konusu olabileceğini söyledi.

Siyonist yayın organlarının terörsüz bölgeye katılanların açılmış birtakım kapıları kapattıklarına yönelik propaganda yaptıklarını ifade eden Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Halbuki siyonist saldırganlığın vahşetinden kimseye bir umut ve gelecek çıkmaz. Siyonizmle yan yana duran Siyonizme güzelleme yapan ya da Siyonizmin bölgedeki rejimlere, bölgedeki halklara dönük hesaplarının peşine takılan hiç kimsenin iflah olması mümkün değildir. Onun için bölge konusunu da entegre bir strateji ama her ülkede farklı yöntemlerle uygulanabilecek bir strateji olarak görmek lazım. Bu silahlı vesayet terörün vesayeti ortadan kalktığında doğal olarak zaten demokratikleşmeyle ilgili adımlar kendiliğinden var oluyor. Zaten bununla ilgili yıllardır sürdürülen tartışmalar var. Toplumsal ve siyasal kapsayıcılık konusunda zaten çok önemli aşamalar daha hızlı kaydedilebiliyor. Silahın olduğu yerde demokrasinin sesi meşru ordunun dışında, meşru güvenlik güçlerinin dışında silahlı yapıların olduğu yerlerde demokrasinin sesi kısık çıkar. Siyasal ve toplumsal kapsayıcılık üretilemez. Demokratikleşme ya da idari reform dediğimiz türden yaklaşımlar son derece kırılgan olur. O sebeple silahsızlanmayı demokratikleşmenin güçlenmesini, siyasal ve toplumsal kapsayıcılığın artmasını herkesin kendisini daha iyi ifade edebileceği idari reformların ortaya çıkmasına bir paket olarak düşünmek lazım. Meşru güvenlik güçlerinin dışındaki silahların bırakılmasına dönük atılan her pozitif adım, beraberinde daha iyi bir demokrasi, daha güçlü bir siyasal ve toplumsal kapsayıcılık bakımından yeni bir adıma getirecektir ve hayata geçirecektir."

"İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor"

Çelik, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırmaya devam ettiğini belirterek, kış şartlarının Gazze'de gerçek bir faciaya dönüştüğüne dikkati çekti.

Bölgeye çadır sokulmasına bile İsrail'in müsaade etmediğine işaret eden Çelik, "İnsanlar bir yandan İsrail saldırganlığıyla uğraşırken, bir yandan da kış şartlarının getirdiği olumsuzluklar içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nün açıkladığına göre İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor." dedi.

Ömer Çelik, şu anda İsrail tarafından 150 bin çadırın hemen Gazze'nin dışında bekletildiğini ifade ederek, iklim zorluğunun bile soykırımın parçası haline getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıya ilişkin konuşan Çelik, "Orada sağlık çalışanları insanlara şifa vermek isterken, oradaki sivil insanlarla birlikte öldürüldü. Bu vahşetin boyutlarını göz önüne seriyor. Barış anlaşması konusunda ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. İkinci aşamada da yardımların güçlü bir şekilde Gazze'nin içine girmesi gerekiyor. Hamas 30 Temmuz'da yaptığı açıklamayla ikinci aşamaya geçilmesi ilgili şartları kabul ettiğini ifade etti. İsrail halen bu konudaki yükümlülüklerini geri getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Konut adı altında yeni yerleşim yeri altında aslında yeni hırsızlık projeleriyle Batı Şeria'nın kuzey ve güney bağlantısını kesmeye çalışıyor. İkincisi Doğu Kudüs'ü Filistin'in geri kalanından koparmaya çalışıyor. Onun için biz açıklamalarımızda coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti hayata geçmelidir vurgusunu özellikle yapıyoruz. Bırakın Batı Şeria ile Gazze'nin birbirinden koparılmasına dönük İsrail'in bu çabalarını, şimdi Batı Şeria'nın içinde Kuzey ve Güney bağlantısının koparılmasını ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in geri kalanından koparılmasını temin etmeye dönük maalesef gayrimeşru, gayri hukuki birtakım sözde yerleşim projelerine hayat vermeye çalışıyorlar. Bunlar da son derece vahşi yaklaşımlardır. Zeytin ağaçlarını bile yok eden Filistinli kardeşlerimizin zeytin ağaçlarından küçük bir gelir elde etmesini bile engellemeye çalışan bir soykırım şebekesiyle dünya karşı karşıyadır. İnşallah bunlara karşı somut adımlar, uluslararası toplum tarafından atılır. Bu soykırım şebekesinin yargılandığını hep beraber görürüz."