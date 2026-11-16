İletişim Başkanı Duran: İsrail'in yalan makinesine karşı amansız bir mücadele verdik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığında düzenlenen "İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, Filistin Devleti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

1967 sınırları temelinde, toprak bütünlüğünü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Duran, İsrail’in 1948'den bu yana Filistin topraklarında yaptıklarının 21'inci yüzyılda insanlığın geldiği nokta açısından çok büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Filistin'de yaşanan ve yok edilmeye çalışılanın sadece Müslümanların varlığı olmadığına dikkati çeken Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı din ve kültürlerin; mabetleri, dilleri ve bugüne ulaşmış bütün gelenekleriyle bir arada yaşama gayretleri de tarumar edilmiştir. Son üç senedir Gazze'de yaşananlar ise büyük bir zulmün özeti gibidir. Bugün yoğun bir şekilde Gazze'yi konuşuyoruz ancak bu Filistin'in diğer bölgelerinde, genelinde tablonun hiç de normal olduğunu düşündürmemeli. Siyonistler yıllardır hukuksuzca Filistinlilerin evlerini gasbediyor ve sonra kendilerine 'yerleşimci' diyorlar. Bu zulüm halen şu saatte de devam ediyor. Siyonist rejim, yıllardır özellikle her ramazanda göz bebeğimiz, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kana buluyor. Kutsal şehrimiz Kudüs'ü ve Filistin topraklarını kaos ve şiddete maruz bırakıyorlar. Tek suçu sabah namazına gitmek olan ve çantasında Kur’an-ı Kerim'den başka bir şey bulunmayan yaşlı bir kadını dahi hedef alıyorlar."

İletişim Başkanı Duran, Filistinlilerin kontrolünde olan bölgelerde de durumun çok farklı olmadığını dile getirdi.

Filistinlilerin tarlalarını ve köylerini yol geçirip bölen, sonra dikenli tellerle ayırıp toprağını ve bilhassa suyunu çalan bir İsrail'in olduğuna dikkati çeken Duran, "Buradan uluslararası gözlemci ve temsilcilere bir çağrı yapmak istiyorum; hayatın normal seyrettiğini düşündüğümüz El-Halil, Ramallah gibi şehirlere, yoğun güvenlikle girip birkaç saat kalmakla bu realite anlaşılamaz. Sizler orada en az 48 saat geçirdiğinizde, kontrol noktalarındaki keyfi uygulamaları göreceksiniz. Bu noktalarda haftalarca bekletilen taze sebze yüklü tırları göreceksiniz. Şehirlere sığınmış, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarını göreceksiniz. Yani özetle, devasa bir açık hava hapishanesi göreceksiniz." diye konuştu.

"İsrail saldırılarında katledilen sivillerin sayısı 74 bini aştı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, panel öncesinde Gazze’nin Ekim 2023'ten önceki haliyle şimdiki halini gösteren fotoğraf ve videolara baktığını, bugün Gazze'de taş üstünde taş kalmadığını ifade etti.

Son günlerde Gazzelileri çadırlarda, su içinde gördüklerine, Gazzelilerin hem mevsim koşullarıyla hem de İsrail saldırılarıyla mücadele ettiklerine dikkati çeken Duran, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla İsrail saldırılarında katledilen sivillerin sayısı 74 bini aştı. 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise İsrail 1600'den fazla Filistinliyi katletti, 5 bini aşkın kişiyi ise yaraladı. Geçtiğimiz hafta Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısı, ateşkes ihlalinin apaçık bir başka örneği oldu. İsrail'in saldırılarında vahşice katledilenlerin kahir ekseriyeti ne yazık ki kadınlar, çocuklar ve yaşlılardır. Bu planlı ve programlı bir soykırımdır. İsrail'in saldırılarının hedefi bile isteye, kasıtlı olarak hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve mülteci kampları olmuştur. Bu süreçte soykırım gerçeğini dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler de İsrail'in saldırılarına muhatap olmuştur. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 260'tan fazla basın mensubu, sadece görevlerini yaptıkları için, üstelik çoğu zaman aileleriyle şehit olmuştur. Bugün hamdolsun dünyada buna karşı çok büyük bir tepki ve bilinç hali var. Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gayretiyle Gazze konusu son bir iki senedir dünyanın gündeminde ilk sıralarda."

"Batılı yöneticiler kamuoyu baskısıyla Gazze meselesinde ses vermeye başladı"

Bugünün yetişen nesillerinin İsrail'in Gazze'de ne yaptığını bildiğini anlatan Duran, "Bu Asya'dan Afrika'ya, Afrika'dan ABD'ye, Kanada'ya kadar böyle. İlk başta seslerini çıkarmayan bazı Batılı yöneticiler şimdi kamuoyu baskısı altında Gazze meselesinde ses vermeye başladılar. İsrail'in yaptığı soykırıma ses çıkarmaya başladılar. Bunun temel sebebi, halkların vicdanlarında bunun bir karşılık bulmasıdır. Filistin'in geleceğine dair elimizdeki en önemli şey bugün vicdanların İsrail'i mahkum etmesidir. Vicdanların Netanyahu hükümetini soykırımcı olarak mahkum etmiş olmasıdır. Elbette Türkiye'nin gündeme getirdiği çağrısı insani ve tarihi bir çağrı olarak yerini aldı. Bu çağrı, Gazzeli çocukların çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

"Çocuk, her yerde çocuk değil midir?"

Suriyeli şair Nizar Kabbani'nin Gazzeli çocuğu tarif ettiği, "Atıyor bir taş ya da iki taş. Bölüyor İsrail kobrasını ikiye, yutuyor tankların etini ve dönüyor bize kolsuz bir an içinde…" şiirine atıfta bulunan Duran, şöyle konuştu:

"Kabbani'nin şiirinde bahsettiği çocuk, her yerde çocuk değil midir? Norveç'te de çocuktur, Suriye'de de çocuktur, Asya'nın bir ülkesinde de Afrika'da da çocuktur. Siz onları aç bıraktığınızda, evlerinden sürdüğünüzde, şehit ettiğinizde, yetim bıraktığınızda onlar hala çocuktur. Gazze'de nefes alamayan çocuklar, sizlerin ve bizlerin çocukları kadar çocuktur."

"Filistin lehine ses çıkaranlara her türlü kötü muamelede bulundular"

İletişim Başkanı Duran, bugün artık cephelerin yanı sıra zihinlerde, ekranlarda ve sosyal ağlarda çok daha sinsi, hakikati ters yüz eden psikolojik harp yürütüldüğüne dikkati çekti.

Filistin topraklarında hiçbir şeyin 7 Ekim'de başlamadığını vurgulayan Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"7 Ekim 2023’ü milat olarak sunmak, İsrail'in algı operasyonlarına kapılmak olacağı gibi suçlarını da aklamak olur. Bu saldırıların yanı sıra küresel çapta, benzeri görülmemiş bir sansür dalgasıyla da karşı karşıyayız. İfade özgürlüğünün kalesi olduğunu iddia eden ülkeler, üniversitelerinde, meydanlarında Filistin lehine ses çıkaranlara her türlü kötü muamelede bulundular. İsrail zulmünü kınayan akademisyenler, öğrenciler ve aydınlar işlerinden ve okullarından edilip, hedef gösterildiler. Küresel medya şirketleri ve sosyal medya platformları, algoritmaları manipüle ederek Filistin'e dair en ufak bir hakikat kırıntısını anında hassas içerik olarak karartıyor. İsrail, Gazze saldırılarının ilk gününden dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullanıyor. Hatırlayalım '40 bebeğin başı kesildi' gibi korkunç bir yalanı ve 'hastaneyi Hamas vurdu' iftirasını hiçbir değer gözetmeksizin yayınladılar. İşledikleri her insanlık suçunu örtbas etmek için devasa bir yalan makinesini devreye soktular. Bunlar da yetmedi yapay zeka ile üretilmiş görseller, kurgu ürünü içerikler ve yalan yanlış bilgiler üzerine yapılan analizlerle zalimi mağdur, mazlumu ise zalim gibi göstermek istediler."

İletişim Başkanı Duran, yapılanlara karşılık dünyada vicdan sahibi olanların ve Türkiye gibi her platformda bu yalanları ifşa eden ülkelerin gerçeği haykırdıklarını aktardı.

Filistinli şair Mahmud Derviş'in ifadesiyle karanlıkta bir mumun yakıldığına işaret eden Duran, şöyle devam etti:

"Devletimiz, ilgili tüm birimleriyle İsrail'in gerçek yüzünü muhataplarına anlattı, uluslararası alanda tepkilerini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca sorduğu 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' sorusu, bu şiddet ve gasbı açıkça ifşa etmektedir. Kurumlarımız, TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere medya kuruluşlarımız, ekipleriyle aylarca Gazze nöbeti tutarak yaşananları dünyaya duyurdu. Bizler de İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz aracılığıyla, İsrail'in bu yalan makinesine karşı ilk günden beri amansız bir mücadele verdik. Yayınladığımız Filistin özel bültenleriyle İsrail propaganda makinesi tarafından üretilen yüzlerce yalanı, somut veri analizleri, uydu görüntüleri ve dijital adli incelemelerle çürüttük. Bugüne değin yaptığımız doğrulama çalışmaları sonucunda İsrail kaynaklı 250'den fazla manipülatif iddiayı ve yalan içeriği ifşa ettik. Bu panel vesilesiyle düzenlediğimiz sergide, 30 farklı fotoğraf karesi ve 15 farklı dezenformasyon örneğini bir kez daha dikkatinize sunuyoruz. Geldiğimiz noktada, harcadıkları milyarlarca dolara ve yaptıkları küresel algı operasyonlarına rağmen, uluslararası kamuoyunda İsrail'in inşa ettiği algı duvarları yıkılmıştır. Bugün geç de olsa, hamdolsun ki milyonlarca insan, artık İsrail'in karanlık yüzünü açık seçik görmektedir. İsrail'in soykırımına karşı vicdanın sesi her yerde daha gür çıkmaktadır. Bu tür organizasyonları devam ettirerek bu vicdanı güçlü tutmak zorundayız."

İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik son açıklamalarına da değinen Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'de işlediği soykırımın ve neden olduğu büyük ekolojik yıkımın hesabını vermesi gereken İsrail yönetimi, bir kez daha hakarete ve propagandaya sığınıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, COP31 Liderler Zirvesi'nde bütün insanlığın dikkatini Gazze'de yaşanan insani felakete ve bu felaketin çevresel boyutlarına çekmişti. Asırlık zeytin ağaçlarının yok edildiği, su kaynaklarının kirletildiği, şehirlerin enkaz yığınlarına dönüştürüldüğü bir coğrafyadan söz ediyoruz. İsrail yönetiminin gerçeklerle yüzleşmek yerine Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alması, içine düştüğü acziyetin çok açık bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, yine eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde tüm dünyaya medeniyet şairimiz merhum Sezai Karakoç'un 'Biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak' dizeleriyle vicdanlara ayna tutmuştu. Şükürler olsun ki vicdanlarda hakikat yerini buldu. Nereleri kontrol altına alsalar da bu gerçekliği bugünün nesillerinden kaçıramazlar. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin halkına reva görülen zulmü her platformda dile getirmeye, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan, Batı'da ve dünyanın farklı yerlerinde kirli bir propagandaya maruz kalmış asil vicdan sahiplerine sesleniyorum; işgali, sürgünü, ablukayı durduracak güç bizlerdedir. Yine Avrupa'da Filistin davasına son derece duyarlı entelektüel bir birikim olduğunu da biliyor ve görüyorum. Duyarsız kalmayan, harekete geçen, zulmün bir parçası ve zalimin destekçisi olmayan bütün vicdanlara selam olsun. İnanıyorum ki Gazze başta olmak üzere tüm Filistin toprakları işgalden kurtulacak, Filistin özgürlüğüne kavuşacaktır. O günü görmeyi, Allah hepimize nasip etsin."