COP31'de 'Sıfır Atık' damgası

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Filho, sıfır atık ve döngüsel ekonominin ilk kez iklim eylem gündeminin öncelikli konuları arasında yer almasının, bu alanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki öneminin kabul edildiğini gösterdiğini ve yine bu alanlarda kaydedilecek ilerlemenin sera gazı emisyonlarını azaltma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Filho, şöyle devam etti:

"COP31'de ilk kez sıfır atık özelinde bir tematik gün oluşturuldu. Varılan sonuçlardan biri, bu yaklaşımın Antalya'nın savunduğu 'uygulama COP'u' hedefine ulaşmada çok etkili olabileceği oldu. Biz gerçekten bunu gerçekleştirmeye hazırız. Bu nedenle, COP31'in ilk haftasında, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ile birlikte İstanbul Sıfır Atık Eylem Platformu'nu başlattık. Bu platform, yerel düzeyde, sahada iklim eylemini hayata geçirecek farklı girişimleri ve Sıfır Atık bölgelerini birbirine bağlıyor. Gıda kaybını ve israfını azaltmak için 1 milyar dolarlık bir hedef belirledik. First Lady Emine Erdoğan'ın liderliğinde, bu hafta Uluslararası Sıfır Atık Küresel İttifakı gibi yeni girişimleri de başlatan COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu tarafından birçok somut sonuç elde ettik."

Filho, COP31'de yer alan Sıfır Atık Müzesi'nin tüm katılımcılar tarafından görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Müzede, insanların atıklara yönelik bakış açısını değiştiren farklı oluşumlar bulunduğunu anlatan Filho, buradaki temel amacın, atığa sadece bir çöp olarak değil, bir kaynak olarak da bakılmasını sağlayarak bireysel eylemlerin yarattığı etkinin ortaya çıkarılması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Sıfır Atık Girişimi küresel boyuta ulaştı

Filho, Sıfır Atık Müzesi'nin, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'yle dünya genelinde üstlendiği öncü rolü gözler önüne serdiğini ifade ederek, "2017 yılında ulusal düzeyde başlayan bu girişim BM nezdinde 'Sıfır Atık Günü' kararı, BM Genel Sekreteri'nin Danışma Kurulu ve Sıfır Atık Vakfı gibi adımlarla küresel bir harekete dönüştü. Bugün ise COP31'de, bir 'Sıfır Atık Pavilyonu' ve 'Sıfır Atık Müzesi' ile buradayız. Müze bünyesinde gerçekleştirilen teknik program kapsamındaki oturumların da altını çizmek gerekir. Çeşitli ortaklarla düzenlenen bu oturumlar, bilgi paylaşımını ve görsel içerik sunumunu hedefliyor. Böylece müzeyi ziyaret eden herkese, daha iyi bir geleceğe giden doğru yol gösteriliyor." diye konuştu.

Sıfır atık yaklaşımında mevcut alışkanlıkların gözden geçirilmesi, gerçek ihtiyaçlara öncelik verilmesi ve günlük yaşamda somut adımlar atılması gerektiğine işaret eden Filho, COP31'de yapıldığı gibi üst düzey iklim temsilcileri başta olmak üzere sektörleri işbirliğine davet ederek ortaklıkları güçlendirmek ve sonuca ulaşma sürecini hızlandırmak gerektiğinin altını çizdi.

Filho, elde edilen iyi uygulama ve başarı örneklerini dünyanın farklı yerlerine yaymanın önemine vurgu yaparak, bu sayede sıfır atık yaklaşımını hayata geçirme, emisyonları azaltma ve gezegende daha kaliteli bir yaşam sağlama hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

"COP31 bildirgesi bu kavramı gerçekten benimsemeli"

COP31'in sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımı sayesinde farklı sektörlerde harekete geçmenin mümkün olduğunu göstermek adına eşsiz bir fırsat olduğuna dikkati çeken Filho, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, bu hususun Antalya'dan çıkacak nihai bildirgede yer alması gerekiyor. COP31 bildirgesi bu kavramı gerçekten benimsemeli. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımını, emisyonları azaltmaya yönelik iklim eylemini hayata geçirmede bir kaldıraç işlevi gören, tüm sektörleri kapsayıcı bir girişim olarak kabul etmelidir. Ayrıca bu bildirge hükümetleri, işletmeleri, finans kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve genel olarak sivil toplumu, bu yolculukta birlikte yürümeye davet etmelidir."