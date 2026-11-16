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Türkiye
AA 16.11.2026 17:40

409 internet sitesine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde 409 internet sitesine erişim engellendi.

409 internet sitesine erişim engeli
[Fotoğraf: Arşiv]

9-15 Kasım'da icra edilen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri sonucunda 791 sosyal medya/URL adresi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 63 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut, Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara İnternet Dolandırıcılık Bahis Siber Güvenlik
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