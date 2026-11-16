Bakan Fidan: Türkiye'nin merkezi rolü, herkes tarafından takdir ediliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Toplantının konusu ve sonuçları itibarıyla çok önemli olduğunu vurgulayan Fidan, bağlantısallık konularında sadece strateji oluşturmakla kalmayıp, bunu hayata geçirmek için somut adımlar atılmasının önemine dikkati çekti.

Fidan, AB üyeleri ile Kafkaslar ve Orta Asya'dan ülkelerle bir araya geldiklerini aktararak, bu bölgeler ve ötesinde bağlantısallığın nasıl hayata geçirilebileceğinin yanı sıra ticaret, enerji ve veri transferinin nasıl daha etkin ve kesintisiz olabileceğini görüştüklerini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı ve Karadeniz'de savaş ve krizlerden ötürü yaşanan tıkanıklıklardan ders çıkarılarak bağlantısallığın nasıl geliştirilebileceğinin ele alındığını söyleyen Fidan, Türkiye'nin Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Koridor güzergahındaki Orta Asya için ortak bir konum olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Fidan, "Türkiye'nin buradaki merkezi rolü, herkes tarafından tabii ki takdir ediliyor. Bizim bu role uygun sorumluluk alarak hem çözümler teklif etmemiz hem de ona öncülük etmemiz gerekiyor. Bugün de aslında yaptığımız oydu, bu toplantı onun için çok yerinde bir toplantıydı." diye konuştu.

Toplantı marjında Ukrayna, Almanya, Litvanya, Danimarka, Bulgaristan, Romanya ve Moldova'dan yetkililerle görüştüğü bilgisini paylaşan Fidan, "Şu anda Karadeniz'de sürdürmekte olduğumuz bir görüşme trafiği var. Özellikle tahıllar tekrar nasıl dünya marketlerine çıkartılabilir? Bunun arayışı içerisindeyiz. Hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla konuşuyoruz. Biraz da hem Avrupalı ortaklarımızla hem Ukraynalı arkadaşlarımızla bu konuyu da konuştuk." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ardından gelinen noktaya dair soruyu da yanıtladı.

Türkiye'nin de aynı formata defalarca ev sahipliği yaptığını ve taraflarla görüştüğünü anımsatan Fidan, "Konunun özünün hala çözülmediğini görüyoruz. Öncelikle ilgili kamuoyuna onu bildirmeyi görev bilirim." dedi.

Fidan, Rusya'nın Donbas bölgesinin geri kalan kısmını istediğini ve kendi sınır tanımı içinde tuttuğunu, Ukrayna'nın ise vatan toprağı olarak gördüğü bu bölgeyi vermek istemediğini aktararak, bu kısmın savaşın devam etmesine sebep olduğunu belirtti.

"Rusların tanımına göre yüzde 11-12'lik, Ukraynalılara bakarsanız yüzde 18'lik bir bölge, şu anda geride kalan kısım. Şimdi burası dışındaki konular biraz tartışılıyor." diyen Fidan, barış anlaşması sağlanması durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki temas hattının nerede olacağının belirtilmesinin önem arz ettiğini ve bunun en önemli kısmının Donbas meselesi olduğunu vurguladı.

Fidan, tarafların güvenlik garantileri beklentilerinin de önemli bir mesele olduğunun altını çizdi.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barışın sadece iki ülke arasındaki değil, Avrupa ile Rusya arasındaki bir barış olacağını da dile getiren Fidan, Avrupa ile Rusya arasındaki bu yeni güvenlik ve barış mimarisinin açık şekilde tartışılması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraflar, son zamanlara kadar bu konudaki ellerini çok fazla açmamışlardı. Belli niyetlerde bulunuyorlardı, 'şöyle olsun, böyle olsun' diye ama şimdi artık ağır ağır bu konuları somut bir şekilde tartışma zamanı. Yeni Avrupa güvenlik mimarisi, Rusya ve Avrupa çatışmasını merkeze alan ve bu çatışmayı durdurmayı hedefleyen yeni güvenlik mimarisi nasıl olacak?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulara yıllardır yakından eğildiği için engin bir tecrübeye sahip olduğunu ve Türkiye'nin taraflara önerilerde bulunduğunu vurgulayan Fidan, "Esas itibarıyla temas hattının belirlenmesi, Donbas sorununun halledilmesi, daha sonra güvenlik garantileri ve Avrupa-Rusya arasındaki yeni güvenlik mimarisi ve tabii ki Ukrayna yeniden kalkınırken yaptırımlar ne olacak, Rusların dondurulan paraları ne olacak gibi bir dizi problemler var." diye konuştu.

Fidan, bahsettiği meselelerin şu anda tartışılan anlaşmanın içeriğini ve maddelerini oluşturduğunu belirterek, "Bütün bunların hepsinde tarafların hepsini memnun edecek şekilde anlaşmak da takdir ederseniz ki oldukça zor bir husus." dedi.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği

Bunlar devam ederken Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin nasıl sağlanacağının önemli bir mesele olduğuna dikkati çeken Fidan, yoksul ülkelerin ihtiyacı olan buğdayı nasıl piyasalara getirebilecekleri üzerine çalıştıklarını ve buna ilişkin bazı önerilerde bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Bugün de aslında o önerilerin belli bir kısmını da tamamlamış olduk. Çünkü bu biraz Karadeniz'de bulunan Bulgaristan'ı, Romanya'yı da ilgilendiriyor. Bugün hem Bulgaristan, Romanya hem de Ukraynalı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde de Ruslarla bir araya gelmiştik. İnşallah kafamızdaki formül bir yere gider ve bunu hallederiz. Zor bir denklem çünkü Ruslar, kalıcı barış anlaşması olmadan Ukraynalılarla Karadeniz'de geçici anlaşma istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir isteksizliğin olduğu bir yerde tarafların üzerinde mutabık kalabilecekleri bir zemini nasıl oluşturursunuz? Buna ilişkin fikirlerimiz var ama şu anda kamuoyuyla paylaşmak için erken, ilgili taraflarla paylaşıyoruz. Yarın, bir gün inşallah hayata geçerse tabii ki paylaşırız."