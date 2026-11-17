Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının 12 Ekim-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Batı Şeria'daki 13 bin 119 dönüm arazinin otlatma, mühendislik tesisleri ve tarım ürünlerinin işlenmesi gibi amaçlara tahsis edilmesi için 6 ayrı karar çıkardığı belirtildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) tarafından da duyurulan ilanların, Ramallah'ın doğusundan Ürdün Vadisi'nin kuzeyine, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya bölgesine kadar uzanan geniş bir coğrafi alanı kapsadığı aktarıldı.

Söz konusu belgelerde, İsrail makamlarınca "devlet arazisi" olarak sınıflandırılan topraklar için kullanım ruhsatı verilmesi ihtimaline işaret edilerek, arazilerin hukuki statüsüne dair henüz nihai bir tahsis işleminin tamamlanmadığı kaydedildi.

Filistinli çiftçi ve çobanlara saldırılarda artış yaşanma tehlikesi

İsrail tarafından el konulması planlanan Filistin topraklarının bir bölümünün Ürdün Vadisi'nde, diğer bölümünün ise Ramallah'ın doğu tepelerine doğru uzanan iki ayrı bölgede yoğunlaştığı vurgulandı.

Arazilerin büyüklüğünün ve iki farklı coğrafi alana yayılmış olmasının bölgedeki Filistinli çiftçi ve çobanları hedef alan saldırılarda artışa sebep olacağı uyarısında bulunuldu.

Yayımlanan kararların, barınma, otlatma ve ulaşım konusunda halihazırda yoğun baskı altında tutulan Filistinli toplulukların yaşadığı bölgede "yerleşimci varlığının giderek genişlediğini" ortaya koyduğu ifade edilirken, alınan kararlara karşı 30 gün içinde hukuki itirazda bulunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli bulunuyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında ikamet ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016 yılında kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki İsrail yerleşim faaliyetlerinin hiçbir hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bu adımlar uluslararası hukukun açık ihlali sayılıyor.