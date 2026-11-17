Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında MEB tarafından hayata geçirilen Türkiye İklim Okulu'nda uzman isimlerin katılımıyla paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı ve uluslararası akademisyenlerin katılımıyla "Farkındalıktan Eyleme: İklim Değişikliğine Bağlı Afet Risklerinin Azaltılmasında Eğitime Bütünleşik Yaklaşımlar" paneli gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin aşırı hava olayları, kuraklık, orman yangınları, sel ve heyelan gibi afet risklerinin görülme sıklığını ve şiddetini artırdığı belirtilen panelde bunun fiziksel altyapıyla birlikte toplumların sosyoekonomik dokusunu ve kesintisiz eğitim hakkını da doğrudan tehdit ettiğine işaret edildi.

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik yaklaşımların ele alındığı panelde eğitim sistemlerinin, toplumların afet ve iklim krizlerine karşı dayanıklılığını artırmada kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Panelistler, mevcut farkındalık düzeyinin eyleme dönüştürülebilmesinin, okul müfredatlarından öğretmen kapasitesine, kurumlar arası iş birliğinden uluslararası bilgi paylaşımına kadar çok boyutlu ve entegre bir yaklaşımı zorunlu kıldığına dikkati çekti.

Türkiye, Japonya ve Çin örnekleri üzerinden iklim değişikliğine bağlı afet risklerinin azaltılmasında eğitim sistemlerinin üstlendiği rolün masaya yatırıldığı panelde, iklim değişikliğine ve afet risklerine karşı eğitimde iyi uygulama örnekleri aktarıldı.

"Daha Yeşil Gelecek İçin Hayat Boyu Öğrenme" paneli de düzenlendi

Türkiye İklim Okulu, "Herkes İçin Yeşil Beceriler: Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Hayat Boyu Öğrenme" konulu panele de ev sahipliği yaptı.

Akademisyenler ve uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı panelde enerji verimliliği, sıfır atık, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğine bağlı afet riskleri gibi konularda toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve farkındalık kazanmalarına yönelik hedef ve eylemler gündeme getirildi.

Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin yeşil becerilerin kazandırılmasındaki rolünün ele alındığı panelde, her yaştan insanın bilinçlendirilmesinin sürdürülebilirlik açısından önemine işaret edildi.

"COP31 Gençlerin Sesi" panelinde de akademisyenler ve uzmanlar tarafından iklim eğitimi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü masaya yatırıldı.

Yabancı ziyaretçiler de ilgi gösterdi

Türkiye İklim Okulu'nda öğrencilerin ve ziyaretçilerin katılımıyla atölye çalışmalarına da devam edildi.

"Çölleşmeyi Durdur, Toprağı Koru" etkinliğinde ziyaretçilere, ağaçların toprağı koruma ve iklimi dengelemedeki rolü anlatıldı, akıllı rüzgarkıran ve erozyon ölçüm simülatöründe uygulama örneklerine yer verildi.

Etkinlik alanında öğrencilerce gerçekleştirilen projeler ve yenilenebilir enerji teknolojilerine dönük tasarımlar tanıtıldı.

COP31'in yabancı katılımcılarından da ilgi gören Türkiye İklim Okulu'nda birçok ülkeden ziyaretçi atölyeleri gezdi, çalışmalara katıldı. Muz lifi dokuma atölyesinde dokuma yapan yabancı ziyaretçiler, çevreci uygulamaları inceledi.