Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzenlenen hassas operasyonla söz konusu üssün radar sistemi vuruldu.

Açıklamada, İran hava sahasının ABD İHA'larınca sürekli ihlal edilmesine karşılık, bu ülkeye ait MQ ve RQ-170 tipi İHA'ların elektronik harp sistemleriyle ele geçirilmesi operasyonunun devamı olarak Bahreyn'de bulunan Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar sisteminin İHA'larla hedef alındığı bilgisine yer verildi.

Devrim Muhafızları ayrıca, hava sahası ihlallerinin cevapsız kalmayacağı uyarısında bulundu.