Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 240,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,6 azaldı.

KFE ekimde aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 1,6 artarken, İzmir'de yüzde 0,6 azaldı. Endeks değerleri ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 24,8, Ankara'da yüzde 22,7 ve İzmir'de yüzde 17,9 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 24,8 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken, reel olarak yüzde 4,1 azaldı. YKKE, ekimde İstanbul'da yüzde 0,5, İzmir’de yüzde 1,3 azalırken, Ankara'da yüzde 1,3 arttı.

Üç büyük şehirde artış oranları

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 31, Ankara'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 20 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,2 ile Adana, Mersin bölgesinde gözlendi.