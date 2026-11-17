2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü geçici vergi döneminde beyan ve ödeme süreci bugün sona eriyor.

Geçici vergi, yıl içinde elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanıyor, kazanç türüne ve mükellefiyet durumuna göre belirleniyor.

Yıl içinde ödenen tutarlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup ediliyor. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi kapsamında bulunuyor. Kazançları basit usulde tespit edilenler ile zirai kazanç sahipleri ise geçici vergi ödemiyor.

Mükellefler beyannamelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden verebiliyor. Ödemeler ise yine Dijital Vergi Dairesi, bankalar, PTT şubeleri ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Verginin zamanında ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanıyor.