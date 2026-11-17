TMSF'nin Form Sünger'in satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira, katılım teminatı 270 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 4 Ocak 2027 saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 5 Ocak 2027 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.