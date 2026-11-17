The Hill gazetesinin haberine göre, Senato Ödenekler Komitesindeki Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan tasarı, on milyarlarca dolarlık finansman içeriyor.

Savunma tasarısında mühimmat tedariki ve Pentagon genelindeki projelerin hızlandırılması için 47,2 milyar dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncelikleri arasında yer alan "Altın Kubbe" hava ve füze savunma sistemi dahil savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi için de 35,6 milyar dolarlık kaynak öngörüldü.

Askeri inşaat harcamalarını kapsamayan tasarıda, hava araçlarının tedariki, modernizasyonu ve idamesi için 11,1 milyar dolar, insansız hava araçları (İHA) ve İHA karşıtı sistemlerin araştırma, geliştirme ve tedariki için 6,2 milyar dolar, gemi inşası için 42 milyar dolar ayrıldı.

Tasarıda silah sistemlerinin tedariki için 285 milyar doların üzerinde, askeri platformların araştırma, geliştirme ve test faaliyetleri için ise 203 milyar dolar kaynak ayrılması öngörülüyor.

Tasarıda Ukrayna ve Tayvan'a güvenlik desteği de yer alıyor

Tasarı, ABD'nin güvenlik işbirliği programlarını güçlendirmek amacıyla 5,4 milyar dolarlık kaynak içeriyor.

Bu kapsamda Filipinler ve Tayvan ile ortaklıkları güçlendirmeyi amaçlayan Birinci Ada Zinciri Güvenlik İşbirliği Girişimi'ne yaklaşık 1 milyar dolar, Ukrayna Güvenlik Destek Girişimi'ne 750 milyon dolar ve Baltık Güvenlik Girişimi'ne yaklaşık 175 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.

Ürdün ve Bahreyn ile yürütülen güvenlik iş birliği programlarına yönelik kaynakların da artırılması planlanıyor.