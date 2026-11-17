Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı illerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, bugün için 13 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Kocaeli, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kahramanmaraş ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı verildi.

Yarın da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Perşembe günü de yurdun büyük bölümünde sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Hava sıcaklığı ise artıyor. Hafta ortası itibarıyla ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor.

3 büyük ilin hava durumu

İstanbul’da bugün kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Hafta boyunca sağanak görülecek. Beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Başkent Ankara’da üç gün boyunca aralıklı yağmur görülecek. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.

İzmir’de de üç gün boyunca sağanak etkili olacak. Bugün beklenen en yüksek sıcaklık ise 21 derece olacak.