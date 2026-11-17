CNN'in haberine göre ABD istihbaratı, İran'ın Washington'da üst düzey Trump yönetimi yetkililerini hedef alabilecek bir saldırı üzerinde çalıştığına ilişkin yeni bilgiler elde etti.

Planların, radyoaktif maddelerin geleneksel bir bombayla yayılmasını sağlayan kirli bomba ya da kimyasal silah kullanımını içerebileceği belirtiliyor. ABD'li yetkililer, istihbarat bilgilerinin olası hedefleri ve saldırı noktalarını da kapsadığını söyledi.

Ancak yetkililer, İran'ın bu saldırıyı gerçekleştirmeye kesin olarak karar verdiğine veya yakın zamanda harekete geçeceğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı. İstihbarat kaynaklarına göre Tahran'ın şu aşamada saldırı seçeneklerini değerlendirdiği düşünülüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis ise yaptığı açıklamada, olası tehditlerin takip edildiğini belirterek, "Şu anda ABD topraklarına yönelik güvenilir bir tehdit bulunmuyor" dedi.

Kirli bomba nükleer bombadan farklı

Kirli bomba, radyoaktif maddelerin geleneksel bir patlayıcıyla bir araya getirilmesiyle hazırlanan bir silah türü. Nükleer bombalardan farklı olarak atom çekirdeğinin parçalanmasına dayalı bir patlama gerçekleştirmiyor.

Bu tür bir saldırıda asıl can kaybının patlamanın kendisinden kaynaklanması bekleniyor. Ancak patlamayla çevreye yayılan radyoaktif maddeler, geniş alanların kirlenmesine ve insanların radyasyona maruz kalmasına neden olabiliyor.

ABD'li yetkililer, böyle bir bombanın hazırlanmasının görece kolay olduğunu ancak gerekli radyoaktif maddelere ulaşmanın daha zor olduğunu belirtiyor.

ABD'de önceden saklanmış malzemeler olabileceği iddiası

ABD istihbaratının, İran kaynaklı bazı konuşmalarda ülke içinde bomba yapımında kullanılabilecek malzemelerin saklandığına ilişkin ifadeler tespit ettiği öne sürüldü.

Ancak bu bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu konusunda ABD'li yetkililer arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Bazı güvenlik yetkilileri, radyoaktif maddelerin veya kimyasal ajanların yıllar önce ülkeye getirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynaklar, İran'ın ABD'de yaşayan bir kişiyi saldırıyı gerçekleştirmek üzere ikna etmesinin de olası senaryolar arasında bulunduğunu belirtiyor.

ABD olası saldırılara karşı önlem hazırlığında

İstihbarat bilgilerinin ardından ABD'li yetkililerin son bir haftada olası saldırılara karşı alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere birden fazla toplantı yaptığı aktarıldı.

Öte yandan ABD, Orta Doğu'da görev yapan askerlerine yönelik olası kimyasal silah saldırısı ihtimalini de yakından izliyor. İki ABD'li yetkili, askerlerin bu tür saldırılara karşı yeterli koruyucu ekipmana ve eğitime sahip olmayabileceği yönündeki endişeleri dile getirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise kimyasal silah kullanımına ilişkin iddiaları reddetti. Açıklamada, İran'ın kimyasal silah kullanımını her koşulda gayrimeşru gördüğü ve kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu ifade edildi.

ABD-İran arasındaki gerilim sürüyor

Olası saldırı planlarına ilişkin iddialar, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve devam eden askeri çatışmalar nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gündeme geldi.

İki ülke arasında çatışmaları sona erdirmek, ABD'nin deniz ablukasını kaldırmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla yürütülen diplomatik görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

ABD'li yetkililer, İran'ın böyle bir saldırı gerçekleştirmesi halinde ağır bir karşılıkla karşılaşabileceğinin farkında olduğunu belirtiyor. Ancak Tahran yönetiminin, rejimin varlığını tehdit altında gördüğü bir durumda bu riski göze alabileceği değerlendiriliyor.