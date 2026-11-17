Gece yarısından kısa süre önce kentte patlama sesleri duyulurken, saldırıda kritik altyapının zarar gördüğü bildirildi. Bazı bölgelerde su ve ısıtma hizmetlerinde kesintiler yaşandı. Metro hatlarının yer üstündeki bazı bölümlerinin de hasar gördüğü açıklandı.

Kerç Köprüsü yeniden hedef alındı

Ukrayna ordusu ise Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nü ikinci gün üst üste hedef aldı. Rusya'nın atadığı bölge yöneticisi Sergey Aksyonov, saldırının ardından köprüde trafiğin durdurulduğunu açıkladı.

Saldırılar, Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupalı yetkililerin savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yürüttüğü sırada gerçekleşti. Zelenskiy, Moskova'nın yeni saldırılar düzenleyebileceği konusunda daha önce uyarıda bulunmuştu.