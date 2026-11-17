Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ruanda'da sınır dışı merkezleri kurmak için anlaştı.

Almanya, Danimarka, Avusturya, Yunanistan ve Hollanda'nın ortak girişimiyle hayata geçirilecek merkezin 2027 yılında faaliyete başlaması planlanıyor. Hollanda ve Danimarka hükümetlerinin açıklamalarına göre merkez, ülkelerinde kalma hakkı sona eren ve sınır dışı edilmesine karar verilen göçmenleri kabul edecek.

Uygulama, ülkelerde yasal yollarla kalma hakkı elde etmek için başvuru süreçlerini tamamlamış kişileri kapsayacak. Özellikle kendi ülkelerine geri gönderilmeleri mümkün olmayan göçmenler için Ruanda alternatif bir adres olacak.

İlk aşamada yaklaşık 100 kişi gönderilecek

BBC'nin haberine göre projenin başlangıçta pilot uygulama olarak yürütülmesi ve yaklaşık 100 göçmeni kapsaması bekleniyor. Beş ülkenin her birinin Ruanda'ya yaklaşık 20 kişi göndermesi öngörülüyor.

Hollanda hükümeti, uygulamanın ilk aşamasında yalnızca bekar erkek göçmenlerin gönderileceğini açıkladı. Refakatsiz çocuklar ise merkezlere gönderilmeyecek.

Ruanda'ya gönderilen göçmenler, ülkede yaşamayı tercih edebilecek. Bu kişilere oturma hakkının yanı sıra eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma hayatı ve hukuk sistemine erişim imkanı sağlanacak. Dileyenler ise kendi ülkelerine geri dönebilecek.

İnsan hakları kuruluşlarından tepki

Beş ülke, planın Avrupa Birliği ve uluslararası hukukla uyumlu olduğunu savunuyor. Ancak insan hakları kuruluşları, uygulamanın göçmenlerin temel haklarını ihlal edebileceği uyarısında bulunuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Ruanda'da muhaliflere yönelik baskı, keyfi gözaltı ve kötü muamele iddialarına dikkat çekti. Örgüt, göçmenlerin bu ülkeye gönderilmesinin insan hakları açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de planı eleştirerek, Ruanda'da merkez kurulmasının "geleceği ve insani yönü olmadığını" söyledi.

İngiltere de projeye katılabilir

Ruanda planı, İngiltere'nin daha önce gündeme getirdiği ancak hayata geçiremediği göçmen gönderme anlaşmasını da yeniden gündeme taşıdı.

İngiltere'nin eski hükümeti, sığınma başvurularının Ruanda'da değerlendirilmesini öngören bir anlaşma yapmıştı. Ancak hukuki itirazlar nedeniyle uygulama hayata geçirilememiş, 2024'te göreve gelen İşçi Partisi hükümeti anlaşmayı iptal etmişti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, yeni Avrupa girişimine katılma ihtimalini tamamen dışlamazken gelişmeleri "ilgiyle takip edeceklerini" bildirdi.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının verilerine göre, 2026'nın ilk 10 ayında AB sınırlarında yaklaşık 110 bin düzensiz geçiş tespit edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.