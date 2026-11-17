Ankara ile Kars arasında yaklaşık 33 saat süren ve 1360 kilometrelik hattı kapsayan Doğu Ekspresi yolculuğunun Erzincan etabı, sunduğu doğal güzelliklerle öne çıkıyor.

İliç, Bağıştaş, Kemah ve Erzincan hattı, sarp kanyonlar, yüksek dağlar ve nehir kıyısındaki manzaralarla güzergahın diğer kesimlerinden ayrılıyor.

Özellikle Kemah ile Kemaliye arasındaki Fırat Nehri ve ana kolu Karasu Nehri boyunca uzanan hat, yolculara doğayla iç içe bir seyahat deneyimi sunuyor.

Güzellikleri vagon penceresinden izleme fırsatı

Kanyon duvarlarının arasından ve ardı ardına sıralanan tünellerden geçen tren, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen doğanın güzelliklerini vagon pencerelerinden izleme fırsatı veriyor.

Yolcular, nehir kıyısı boyunca uzanan demir yolu hattında değişen manzaraları ilgiyle takip ederek cep telefonu kameralarıyla bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflıyor.

Öte yandan, 2026-2027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık'ta seferlerine başlayacak. Trenin Erzincan etabında yolcular, bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı bulacak.

"Sonbaharın kışa döndüğü geçişi tren yolculuğuyla deneyimlemek çok güzel"

Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolculardan Oğuzhan Çetinkaya, sonbaharın renk cümbüşü içinde unutulmaz bir yolculuk yaptığını söyledi.

Karasu Nehri'nin güzergaha ayrı bir güzellik kattığını belirten Çetinkaya, şunları ifade etti:

"Doğu Ekspresi'nin sonbahar manzarası eşliğinde seyahatimize devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel ve inanılmaz bir manzarası var. Sonbaharın kışa döndüğü bu geçişi tren yolculuğuyla deneyimlemek gerçekten çok güzel. Bu imkanı bize sağlayan devletimize teşekkür etmek istiyorum. Ben de doğudan geliyorum, Karslıyım. Buradaki doğal güzellikler ile oradaki doğal güzellikler birbirinden farklı. Erzincan'a doğal güzellik katan en önemli etkenlerden biri Fırat Nehri ve etrafındaki yeşil alanlar. Bu güzellikleri gördüğü zaman insanın gerçekten içi açılıyor. Bu geçiş güzergahı üzerinde birçok kanyon da var. Bunlar da rotaya ayrı bir güzellik katıyor. Herkese bu tren yolculuğunu deneyimlemelerini tavsiye ediyorum."

"Karasu Nehri kenarındaki yolculuk müthiş zevkli"

Ahmet İçer de Erzincan bölgesinin sunduğu doğal güzelliklerle masalsı bir yolculuk yaptığını dile getirerek, "Erzincan'ın Kemah bölgesinde Munzur Dağları eşliğinde Karasu Nehri'nin kenarında gerçekleştirilen yolculuk müthiş zevkli. Bu bölgenin görselliği gerçekten çok güzel. Doğal ortamda sonbahar renklerine bürünen tabiatı ve renk cümbüşünü seyretmek olağanüstü. Burası gerçekten görülmesi gereken önemli yerlerden biri. Doğu Ekspresi ile bu masalsı yolculuğu yapmalarını mutlaka tavsiye ediyorum. İnsanların bu güzellikleri gelip görmeleri gerekiyor." dedi.

Eşi ile Sivas'tan Erzurum'a seyahat eden Nurdan Yaldız, Doğu Ekspresi ile ilk kez yolculuk yaptıklarını söyledi.

Çok güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten Yaldız, şunları kaydetti:

"Doğu Ekspresi ile yaptığımız bu yolculuk ilk deneyimimiz oldu. Bizim için çok güzel geçti. Tren yolculuğu yaptığımız güzergahtaki manzara çok güzeldi. Özellikle İliç ilçesindeki kanyon manzarası gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir deneyim, herkese böyle bir yolculuk yapmalarını tavsiye ediyorum. Doğu Ekspresi'nin geçtiği en güzel güzergahlardan biriydi. Erzincan yolundaki kanyon kısmı özellikle çok güzeldi."