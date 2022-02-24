Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kocasının bıçaklaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan P.A. ile kocası V.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle V.A, eşi P.A'yı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Komşular polise haber verdi
Yaralı kadın, olay sırasında korunmak için kendisini evin bir odasına kapattı. Çiftin iki çocuğunun yardım istemesi üzerine komşuları, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye polis sevk edileceğini öğrenen zanlı, olay yerinden kaçtı.
Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, V.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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