Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle başından vurulan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta oturan husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş eden S.Ö., 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
2 ev kundaklandı
Bugün saat 05.00 sıralarında kavga eden ailelerin oturduğu 2 ev, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.
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