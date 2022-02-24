Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta oturan husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş eden S.Ö., 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

2 ev kundaklandı

Bugün saat 05.00 sıralarında kavga eden ailelerin oturduğu 2 ev, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.