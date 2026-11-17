Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim vilayetine bağlı Velce Köyü Meclisi Başkanı Hıdır Arac, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin iş makineleriyle köye baskın düzenlediğini, Ayn Huveyze bölgesinde konuşlandığını ve bölgenin giriş çıkışları engellediğini aktardı.

Arac, İsrail askerlerinin köyde 50 metrekarelik bir evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla tamamen yıktığını belirterek bu evin ikinci kez yıkıldığına işaret etti.

İsrail'in evi yaklaşık bir yıl önce de yıktığı bilgisini veren Arac, ev sahibi Cemal İsmail Abesiyye'nin evini ikinci kez inşa ettiğini söyledi.

Arac, köyde başka bir evin bir kısmının da "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle İsrail askerleri tarafından yıkıldığını aktardı.

İsrail ordusunun köye baskın sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirten Arac, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

Arac, İsrail askerlerinin ayrıca yıkılan evin çevresinde bulunan 58 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldığını dile getirdi.

El Halil'de 3 ev, ağıl ve su kuyusu yıkıldı

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de ise İsrail ordusu 3 ev, küçükbaş hayvanların yetiştirilmesinde kullanılan sac levhalardan yapılmış bir ağıl ve su kuyusunu yıktı.

Bölge sakinlerinden Muhammed Adra, yıkılan evlerin her birinin yaklaşık 250 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve her evde yaklaşık 10'ar kişilik ailelerin yaşadığını belirtti.

Bölgede yıkımların "ruhsatsız yapı" gerekçesiyle yaklaşık 20 yıldır sürdüğünü aktaran Adra, İsrail makamlarının bölge sakinlerine inşaat ruhsatı vermediğini ifade etti.

Adra, neredeyse her hafta 1 ila 3 evin yıkıldığını belirterek yıkımlarla Filistinli bölge sakinlerinin zorla yerlerinden edilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Aktivist Usame Muhamire ise İsrail askerlerinin bölgedeki 60 metrekarelik bir koyun ağılı ile 120 metreküp kapasiteli bir su kuyusunu da yıktığını söyledi.

Muhamire, İsrail iş makinelerinin çok sayıda ağacı söktüğünü, taş duvarları tahrip ettiğini ve yıkım alanının çevresindeki arazilere zarar verdiğini belirtti.

Selfit'te bir ev ve su kuyusu yıkıldı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit vilayetinin Kefr ed-Dik beldesinde de İsrail güçleri, Filistinli Hamid Mervan Naci'ye ait iki katlı bir ev ile su kuyusunu "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, iki buldozerle beldeye baskın düzenleyerek batı kesiminde bulunan bir evi ve su kuyusunu yıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas vilayetinin Bardala köyünde de İsrail, seraları yıktı, ekili ürünlere zarar verdi.

Nablus kentine iki kez baskın düzenleyen İsrail askerleri, ev, iş yeri ve bir camide arama yaptı, Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.