Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'da son yıllarda sanayi ve ihracat alanında çok önemli değişim ve gelişim yaşandığını ifade etti.

"7 ilçesinden 3'üne OSB açan ilk il oldu"

Aksaray'ın bu değişim ve gelişim için yeterli güce ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray, 7 ilçesinden 3'üne OSB açan ilk il oldu. Pandemi sürecinin ardından dünyada bazı paradigmalar yıkıldı. Tarım çok önemli bir hal aldı. Aksaray'ımız 2021 verilerine göre tarımsal üretim de tonaj bazında Konya'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Bizim 9 ürünümüz Türkiye genelinde ilk on sırada yer alıyor. Aksaray, potansiyelini kullandığı zaman Türkiye'yi doyurabilecek konuma geldi."

Aydoğdu, Aksaray'ın sürekli ürettiğini, bu üretimle Türkiye'de ekonomik olarak çok büyük bir potansiyel elde edeceğini söyledi.

"Burada 13 bin kişi çalışarak evine ekmek götürüyor"

Hali hazırda Aksaray'da bulunan OSB'nin dolduğunu hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burada 13 bin kişi çalışarak evine ekmek götürüyor. Ailelerini de kattığımızda yaklaşık 20 bin kişiye denk geliyor. Bu rakam çok iyi. Yeni yatırımların yakın zamanda temellerini attık. Fabrikalar bittiğinde yaklaşık 5 bin kişi daha burada istihdam olacak. İlçelerimize kurulacak OSB'ler teşvik uygulamasında 6. bölgede yer alacak. Böylelikle buraya gelen yatırımcılar ciddi anlamda teşvikler alacak. Şimdiden bizlere gelen teklikler var. En kısa zamanda bunlara yer tahsisi yaparak fabrikaların temellerini atacağız."