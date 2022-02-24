Mimar Sinan Mahallesi'nde fırtına nedeniyle briket duvarın devrilmesi sonucu yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Hacı Osmanlı Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, beton elektrik direğini devirdi. Direğin üzerine düştüğü otomobilde hasar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Kuzey Çevre Yolu'nda ise bir iş yerine ait deponun çinko çatısı şiddetli rüzgar sonucu yola uçtu, trafik tek yönlü ulaşıma kapandı.

Osmaniye Adliyesinin çatısı da fırtına nedeniyle zarar gördü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi.