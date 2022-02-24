Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bazı düzensiz göçmenlerin ormanlık alanda kaybolduğu bilgisine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Afganistan ve Fas uyruklu 19 kişiye Çağlayık köyünde ormanlık alanda ulaştı.

Ormanda 3 ayrı grup halinde bazı yabancı uyrukluların piknik alanında bulunan kameriyelerin etrafını naylonla kapatarak soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.

Kayıp 1 düzensiz göçmen aranıyor

Göçmenlerin İngiliz vatandaşı olduğunu iddia ettiği kayıp kişinin aranmasına devam ediliyor.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edilecek.