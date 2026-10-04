Cevdet Yılmaz: TEKNOFEST, yapıldığı illere, Güneydoğu'ya turizm olarak da önemli değer katıyor

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen kapanış töreninin ardından sona erdi.

Kapanış programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Diğer TEKNOFEST'lerden bu TEKNOFEST'in farkı ne oldu, Şanlıurfa'nın farkı ne oldu?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Şanlıurfa, farkını gösterdi gerçekten. Güneydoğu, o kadim medeniyet değerleriyle TEKNOFEST'i çok sıcak bir şekilde kucakladı. Bugün sahada şu saatte kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi oldu. Bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin kişi, sadece bu alanı ziyaret etti diye tahmin ediliyor. Diğer Güneydoğu illeriyle yapılanlarla birlikte 1,5 milyon insanımız geldi ve TEKNOFEST ortamını teneffüs etmiş oldu."

Bu yıl 1 milyon 600 bin gencin 81 ilden yarışmacı olarak bu sürece dahil olduğunu belirten Yılmaz, "Oradan elene elene, burada işte şampiyonlar var, derece alanlar var. Artık TEKNOFEST, bir harekete dönüştü gerçekten, Şanlıurfa'da damgasını vurdu. Az önce gördünüz, güzel Urfa türküleriyle, şarkılarıyla, adapte edilmiş TEKNOFEST içeriğiyle, zenginleştirilmiş şarkılarıyla Şanlıurfa, ayrı bir renk kattı teknolojiye. Biz, her zaman şunu söylüyoruz, aslında bu Şanlıurfa, tam da bunun söyleneceği yer, peygamberler şehri. Halil İbrahim bereketinin olduğu şehir." diye konuştu.

Teknolojiyle değerlerin bir araya gelmesinin, insanlığın geleceği adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ahlaktan, merhametten, hukuktan kopuk bir teknolojinin insanlığa bir şey vermediğini vurguladı.

"Tam aksine yıkım getiriyor ama insani değerlerle, erdemlerle birleşen bir teknoloji ise insanlığın hayatını kolaylaştırıyor, refahı artırıyor. Birçok alanda insanlığa önemli faydalar sağlıyor." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Şanlıurfa, bunu söylemenin tam yeri. Ben T3 Vakfını Selçuk Bey'in şahsında tebrik ediyorum. Güneydoğu'ya büyük bir heyecan kattılar. Bir taraftan da Terörsüz Türkiye süreci var. Artık terörün değil teknolojinin konuşulduğu bir Güneydoğu. Kalkınmanın konuşulduğu, gençlerin girişimciliğinin, yenilikçiliğinin konuşulduğu bir Güneydoğu. Bu da hepimizin bir özlemiydi. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu bölgenin aynı zamanda bir insanı olarak yürekten teşekkür ediyorum. Katılan, katkı sunan herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum."

"TEKNOFEST, yapıldığı illere, Güneydoğu'ya turizm olarak da önemli değer katıyor, neler söylersiniz?" şeklindeki soru üzerine Cevdet Yılmaz, "Zaten bu huzur, güven ortamında en fazla gelişen sektörlerden biri turizm. Şanlıurfa'da Göbeklitepe var, Halepli Bahçe Müzesi var. Herkesin gezmesini tavsiye ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle yapılmıştır o müze. İnsanlık tarihi buralarda. Buralar sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için çok önemli değerleri barındıran bölgeler. Tarihi bereketli hilal. İnşallah bu bereketli hilal, teknolojinin bereketiyle buluşacak." ifadelerini kullandı.

"Tüm illerimizi de Güneydoğu'yu gezmeye davet ediyorum"

Yılmaz, tarım alanında da TEKNOFEST'te çok güzel projeler geliştirildiğini vurgulayarak, "Sağlık alanında, gıda alanında, artık savunma sanayisinin diğer sektörlerimize de sirayet ettiğini, oralardaki seviyeyi de yükselttiğini görüyoruz. Katkısı olan herkese tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Tüm illerimizi de Güneydoğu'yu gezmeye davet ediyorum. Medya üzerinden bu bölgeyle ilgili algı oluşturmasınlar lütfen. Gelsinler, buradaki gerçekliği kendileri yaşasınlar. Görecekler ki yıllardır anlatılan gibi değil. İnşallah kardeşlikle, teknolojiyle, üretimle geleceği 81 il, 86 milyon hep birlikte inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Hiç bu kadar 70-80 yaş üstü katılımcıyı bir arada görmemiştik hiçbir TEKNOFEST'te. Sadece gençler değil 70-80 yaş üstü vatandaşlar da çok fazlaydı, neler söylersiniz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Yılmaz, "Bu da çok önemli gerçekten. Yıllar yılı ülkemizde bunun özlemi çekildi. Eski nesiller, daha öncekiler maalesef birçok sıkıntı yaşadılar. Böyle günleri görmeyi hep arzu ettiler. Ben onun yıllardır birikmiş bir özlemin yansıması olduğunu düşünüyorum. Çok şükür bugünleri gördüler. Bugünkü nesiller geldiyse onların fedakarlıklarıyla oldu. Tüm büyüklerimize, yaşlılarımıza da buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Onların dualarıyla bu işler devam edecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, gençleriyle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu"

Yılmaz, TEKNOFEST'in Güneydoğu'da ektiği bu tohumların filizlenmesi için kamunun ve T3 Vakfının bundan sonraki projelerinin ne olacağına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Biz, fikir aşamasından ticarileşmeye kadar her aşamayla ilgili destek mekanizmaları geliştirmiş durumdayız. Girişimciliği destekleyici programlarımız var, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere. Birçok değişik kaynakla bu desteklerimizi veriyoruz çünkü bu, bir zincir. Şimdi burada da çocuklarımızı görüyorsunuz. Bu, aslında büyük bir emeğin son geldiği noktanın sergilenmesi. Bunun arkasında uzun bir emek var. Değişik aşamalar var.

İşte önemli olan başarı için her aşamayı desteklemeniz lazım. Zincirin gücü, en zayıf halkasının gücüyle ölçülür. Dolayısıyla bütün halkalara dönük destek programları geliştirmiş durumdayız. İleriye dönük ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız çünkü geleceğimiz burada. Onu görüyoruz."

"Türkiye, Şanlıurfa'yı konuştu 30 Eylül'den bu yana. Renkli görüntüler yaşandı ve bunlar çok konuşuldu. Sadece Türkiye değil Yunanistan ve İsrail de takip etti. Bugün buradan yükselen mesaj neydi, Türkiye dünyaya nasıl mesaj verdi?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Türkiye, birlik beraberlik içerisinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda barıştan yana, refahtan yana, sosyal adaletten yana tavrını, sorunları savaşarak değil masalarda uzlaşarak çözme, barışçı tavrını da ortaya koymuş oluyor. Güçlü bir caydırıcılık, barışçı diplomasi. Bu ikisini de Türkiye Cumhuriyeti gayet güzel yapıyor ve şunu söylüyor dünyaya: 'Biz, hem güçlü olacağız hem haklı olacağız.' diyor. Sadece güçlü olup katliamlarla, insanlık dışı eylemlerde bulunuyorsanız o gücün hiçbir anlamı yok, o teknolojinin hiçbir anlamı yok. İşte Urfa'dan biz onu söylüyoruz, Halil İbrahim şehrinden onu söylüyoruz: Biz, hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız, insani değerleri savunmaya devam edeceğiz, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah."