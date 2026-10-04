İletişim Başkanlığı TEKNOFEST'te yeni nesil iletişim deneyimleriyle ziyaretçilerle buluşuyor

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânların uygulamalı olarak deneyimlenebildiği stantta, özellikle gençlerin dijital içerik üretimi ve doğrulama süreçlerine aktif katılımını sağlayan oyunlaştırılmış uygulamalar yer alıyor.

Başkanlığın stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve farklı alanlarındaki çalışmalarını konu alan yayınları da ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Yapay zekâ ile kişiye özel festival gazetesi

'TEKNOFEST Gazete' uygulamasıyla ziyaretçiler, kendi fotoğrafları ve seçtikleri festival temaları doğrultusunda yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş bir festival gazetesi kapağı hazırlayabiliyor. Oluşturulan içerik, QR kod aracılığıyla ziyaretçilerin telefonlarına aktarılabiliyor.

Deepfake içeriklere karşı dijital farkındalık

Stantta yer alan “Deepfake Dedektörü” uygulaması ise ziyaretçilerin gerçek fotoğraflar ile yapay zekâ tarafından üretilen görselleri ayırt etme becerilerini oyunlaştırılmış bir deneyimle sınamalarına imkân sağlıyor. Uygulamayla yapay zekâ kaynaklı görsel manipülasyonlara ilişkin farkındalığın artırılması, dijital doğrulama becerilerinin geliştirilmesi ve medya okuryazarlığının desteklenmesi amaçlanıyor.

İletişim Challenge ile bilgiyi doğru ve etkili aktarma deneyimi

'İletişim Challenge' kapsamında CİMER, dezenformasyonla mücadele, kamu iletişimi, Şanlıurfa, TEKNOFEST ve medya okuryazarlığı temalarında hazırlanan sorular ziyaretçilerle buluşuyor. Oyunlaştırılmış bilgi yarışmasıyla katılımcıların bilgiyi kısa sürede doğru, açık ve öz biçimde aktarma becerilerini deneyimlemeleri sağlanıyor.

İletişim Başkanlığının yayınları TEKNOFEST’te

İnteraktif uygulamaların yanı sıra İletişim Başkanlığının Türkiye’nin farklı politika alanlarındaki çalışmalarını, stratejik iletişim yaklaşımını, kamu diplomasisi faaliyetlerini ve Türkiye’nin tarihî ve kültürel birikimini ele alan yayınları da stantta ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Bu kapsamda Başkanlığın farklı konu alanlarında hazırladığı 30 yayın ile iki süreli yayın, TEKNOFEST 2026 boyunca ziyaretçilerle buluşuyor.

İletişim Başkanlığı, TEKNOFEST 2026’daki çalışmalarıyla özellikle gençlerin yeni iletişim teknolojilerini yakından tanımalarına, dijital içerikleri bilinçli ve eleştirel biçimde değerlendirmelerine ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.