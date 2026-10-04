Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî başarıya imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, şunları söyledi:

"Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

Erdoğan'ın paylaşımının altındaki görselde ihracat verileri yer aldı.