Az Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.10.2026 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî başarıya imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî başarıya imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, şunları söyledi:

"Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Eylülde 26 milyar dolarlık ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

İhracat eylül ayında rekor kırdı
İhracat eylül ayında rekor kırdı

Erdoğan'ın paylaşımının altındaki görselde ihracat verileri yer aldı.

ETİKETLER
İhracat Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Kurum Pre-COP Zirvesi'ne başkanlık edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:39
Balıkçı tezgahlarında palamut ilgi görüyor
15:42
Adana ve Osmaniye art arda sallandı
14:41
Bakan Kurum Pre-COP Zirvesi'ne başkanlık edecek
14:08
Bakan Tekin: YKS'de değişiklik olmayacak
15:04
Rusya: Zelenski’ye cevap olarak Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırıları artıracağız
13:39
TEKNOFEST, Şanlıurfa turizmini hareketlendirdi
Beykoz'da yırtıcı kuş göçü gözlem etkinliği
Beykoz'da yırtıcı kuş göçü gözlem etkinliği
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ