Cevdet Yılmaz: Bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Güneydoğu'nun kapanışında konuştu.

"Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi, güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra, tam bağımsızlık mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." diye konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayinde bir devrim yaşandığını söyledi.

Yılmaz, bu devrimle, uygulanan ambargoları, kısıtlamaları aşarak Türkiye'nin kendi tasarım ve üretim kabiliyetini kazandığını dile getirerek, "Geçmişte başkalarından parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri, şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah, yakın bir gelecekte ülkemizi ilk 10 ülke arasına da yükselteceğiz. Geçmişte yüzde 20'lerde olan milli, yerli tedarik oranımız, bugün yüzde 80'leri aşan bir seviyeye geldi" ifadelerini kullandı.

Bu büyük devrimin, bu büyük başarının arkasında güçlü bir siyasi irade, sağlam bir liderlik bulunduğu belirten Yılmaz, "Bunun da adı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde, bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımıza gerçekleştirilmesine liderlik yaptığı bu devrim için şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah senden razı olsun diyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bugün savunma sanayisinde yapılan bu devrimi başka alanlara da taşıyacak noktaya geldiklerini, sağlıktan enerjiye birçok sivil sektöre de burada elde edilen teknolojik yetkinlikleri yayıp ekonominin topyekun katma değerini çok daha yukarı seviyelere çıkaracaklarını dile getirerek, "Bunu kimler yapacak, biliyor musunuz, siz yapacaksınız, gençlerimiz yapacak. Sizin aranızdan inanıyorum ki nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Sadece savunma sanayisinde değil, tarımda, sağlıkta, birçok sivil alanda da bunları göreceğiz. Türkiye Yüzyılı, milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak inşallah." şeklinde konuştu.

"İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu"

2018'de yaklaşık 20 bin yarışmacıyla başlayan TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacının katıldığını anlatan Yılmaz, "81 ilden gelen başvurular, teknoloji üretme iddiamızın ne kadar geniş bir insan kaynağına dayandığını gösteriyor. Bu yönüyle TEKNOFEST, artık normal bir festivalin ötesine geçmiş, bir harekete dönüşmüştür. Çok önemli bir harekete, dev bir harekete dönüşmüştür. Şanlıurfa'da gerçekleşen 15. festivalde, 14 yarışmanın finallerinde 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacı yer aldı." dedi.

Yılmaz, festivaldeki deneyim alanları ve sergilerin, Şanlıurfa'nın medeniyet birikiminden bugünün ileri teknolojilerine uzanan üretim yolculuğunu insanlarla buluşturduğunu anlatarak, "Tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki yenilikçi uygulamalar ile milli hava, kara ve deniz araçlarımız, farklı alanlarda geldiğimiz teknolojik seviyeyi sergilemiş oldular. Çocuklarımızın ilgi ve yetkinliklerini erken yaşta keşfetmeleri, bunları geliştirecek imkanlara, fırsatlara kavuşmaları, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirme hedefimizin önemli bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

Şanlıurfa'daki bu heyecanın, Güneydoğu'nun gençlerinin kendilerine sunulan imkanları nasıl değerlendirdiğini gösterdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgenin genç nüfusunu eğitimle, bilimle ve üretimle buluşturmayı, ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracak en önemli yatırımlardan görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi de gençlerimizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla takip ediyoruz. Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya ve refaha yönlendirmek istiyoruz. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte teknolojiyi nasıl geliştireceklerinden bahsediyorlar. Yeni ürünlerden, yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar. İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu süreçte, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesiyle gençlerin önündeki fırsatları, Güneydoğu'nun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kalkınma sadece metropollerle olmaz. Ankara, İstanbul, İzmir elbette önemli. Ama biz şuna inanıyoruz: Topyekun kalkınma. 81 ilimizin her birinin potansiyelini en üst seviyede, maksimum seviyede değerlendirerek ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı, kardeşliğin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, teknolojinin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı, TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak inşallah."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda yarışmalara katılan gençleri tebrik etti, gençlere rehberlik eden öğretmenlere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına, gençlerin ailelerine ve organizasyon ekiplerine teşekkür etti.

Kapanış programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Diğer TEKNOFEST'lerden bu TEKNOFEST'in farkı ne oldu, Şanlıurfa'nın farkı ne oldu?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Şanlıurfa, farkını gösterdi gerçekten. Güneydoğu, o kadim medeniyet değerleriyle TEKNOFEST'i çok sıcak bir şekilde kucakladı. Bugün sahada şu saatte kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi oldu. Bugün itibarıyla 1 milyon 300 bin kişi, sadece bu alanı ziyaret etti diye tahmin ediliyor. Diğer Güneydoğu illeriyle yapılanlarla birlikte 1,5 milyon insanımız geldi ve TEKNOFEST ortamını teneffüs etmiş oldu."

Bu yıl 1 milyon 600 bin gencin 81 ilden yarışmacı olarak bu sürece dahil olduğunu belirten Yılmaz, "Oradan elene elene, burada işte şampiyonlar var, derece alanlar var. Artık TEKNOFEST, bir harekete dönüştü gerçekten, Şanlıurfa'da damgasını vurdu. Az önce gördünüz, güzel Urfa türküleriyle, şarkılarıyla, adapte edilmiş TEKNOFEST içeriğiyle, zenginleştirilmiş şarkılarıyla Şanlıurfa, ayrı bir renk kattı teknolojiye. Biz, her zaman şunu söylüyoruz, aslında bu Şanlıurfa, tam da bunun söyleneceği yer, peygamberler şehri. Halil İbrahim bereketinin olduğu şehir." diye konuştu.

Teknolojiyle değerlerin bir araya gelmesinin, insanlığın geleceği adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ahlaktan, merhametten, hukuktan kopuk bir teknolojinin insanlığa bir şey vermediğini vurguladı.

"Tam aksine yıkım getiriyor ama insani değerlerle, erdemlerle birleşen bir teknoloji ise insanlığın hayatını kolaylaştırıyor, refahı artırıyor. Birçok alanda insanlığa önemli faydalar sağlıyor." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte Şanlıurfa, bunu söylemenin tam yeri. Ben T3 Vakfını Selçuk Bey'in şahsında tebrik ediyorum. Güneydoğu'ya büyük bir heyecan kattılar. Bir taraftan da Terörsüz Türkiye süreci var. Artık terörün değil teknolojinin konuşulduğu bir Güneydoğu. Kalkınmanın konuşulduğu, gençlerin girişimciliğinin, yenilikçiliğinin konuşulduğu bir Güneydoğu. Bu da hepimizin bir özlemiydi. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu bölgenin aynı zamanda bir insanı olarak yürekten teşekkür ediyorum. Katılan, katkı sunan herkese gönülden şükranlarımı sunuyorum."

"TEKNOFEST, yapıldığı illere, Güneydoğu'ya turizm olarak da önemli değer katıyor, neler söylersiniz?" şeklindeki soru üzerine Cevdet Yılmaz, "Zaten bu huzur, güven ortamında en fazla gelişen sektörlerden biri turizm. Şanlıurfa'da Göbeklitepe var, Halepli Bahçe Müzesi var. Herkesin gezmesini tavsiye ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle yapılmıştır o müze. İnsanlık tarihi buralarda. Buralar sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için çok önemli değerleri barındıran bölgeler. Tarihi bereketli hilal. İnşallah bu bereketli hilal, teknolojinin bereketiyle buluşacak." ifadelerini kullandı.

"Tüm illerimizi de Güneydoğu'yu gezmeye davet ediyorum"

Yılmaz, tarım alanında da TEKNOFEST'te çok güzel projeler geliştirildiğini vurgulayarak, "Sağlık alanında, gıda alanında, artık savunma sanayisinin diğer sektörlerimize de sirayet ettiğini, oralardaki seviyeyi de yükselttiğini görüyoruz. Katkısı olan herkese tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Tüm illerimizi de Güneydoğu'yu gezmeye davet ediyorum. Medya üzerinden bu bölgeyle ilgili algı oluşturmasınlar lütfen. Gelsinler, buradaki gerçekliği kendileri yaşasınlar. Görecekler ki yıllardır anlatılan gibi değil. İnşallah kardeşlikle, teknolojiyle, üretimle geleceği 81 il, 86 milyon hep birlikte inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Hiç bu kadar 70-80 yaş üstü katılımcıyı bir arada görmemiştik hiçbir TEKNOFEST'te. Sadece gençler değil 70-80 yaş üstü vatandaşlar da çok fazlaydı, neler söylersiniz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Yılmaz, "Bu da çok önemli gerçekten. Yıllar yılı ülkemizde bunun özlemi çekildi. Eski nesiller, daha öncekiler maalesef birçok sıkıntı yaşadılar. Böyle günleri görmeyi hep arzu ettiler. Ben onun yıllardır birikmiş bir özlemin yansıması olduğunu düşünüyorum. Çok şükür bugünleri gördüler. Bugünkü nesiller geldiyse onların fedakarlıklarıyla oldu. Tüm büyüklerimize, yaşlılarımıza da buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Onların dualarıyla bu işler devam edecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, gençleriyle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu"

Yılmaz, TEKNOFEST'in Güneydoğu'da ektiği bu tohumların filizlenmesi için kamunun ve T3 Vakfının bundan sonraki projelerinin ne olacağına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Biz, fikir aşamasından ticarileşmeye kadar her aşamayla ilgili destek mekanizmaları geliştirmiş durumdayız. Girişimciliği destekleyici programlarımız var, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere. Birçok değişik kaynakla bu desteklerimizi veriyoruz çünkü bu, bir zincir. Şimdi burada da çocuklarımızı görüyorsunuz. Bu, aslında büyük bir emeğin son geldiği noktanın sergilenmesi. Bunun arkasında uzun bir emek var. Değişik aşamalar var.

İşte önemli olan başarı için her aşamayı desteklemeniz lazım. Zincirin gücü, en zayıf halkasının gücüyle ölçülür. Dolayısıyla bütün halkalara dönük destek programları geliştirmiş durumdayız. İleriye dönük ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız çünkü geleceğimiz burada. Onu görüyoruz."

"Türkiye, Şanlıurfa'yı konuştu 30 Eylül'den bu yana. Renkli görüntüler yaşandı ve bunlar çok konuşuldu. Sadece Türkiye değil Yunanistan ve İsrail de takip etti. Bugün buradan yükselen mesaj neydi, Türkiye dünyaya nasıl mesaj verdi?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Türkiye, birlik beraberlik içerisinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda barıştan yana, refahtan yana, sosyal adaletten yana tavrını, sorunları savaşarak değil masalarda uzlaşarak çözme, barışçı tavrını da ortaya koymuş oluyor. Güçlü bir caydırıcılık, barışçı diplomasi. Bu ikisini de Türkiye Cumhuriyeti gayet güzel yapıyor ve şunu söylüyor dünyaya: 'Biz, hem güçlü olacağız hem haklı olacağız.' diyor. Sadece güçlü olup katliamlarla, insanlık dışı eylemlerde bulunuyorsanız o gücün hiçbir anlamı yok, o teknolojinin hiçbir anlamı yok. İşte Urfa'dan biz onu söylüyoruz, Halil İbrahim şehrinden onu söylüyoruz: Biz, hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız, insani değerleri savunmaya devam edeceğiz, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah."