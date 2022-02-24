Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Genç kırsalında gerçekleştirilen arazi aramasında toprağa gömülü 12 kilogram mutfak tüpü, 40 kilogram amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 elektrikli fünye ve 50 gram C4 plastik patlayıcı bulundu.
El yapımı patlayıcı düzeneği operasyon bölgesinde imha edildi.
Etiketler: Bingöl Terör Örgütü
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