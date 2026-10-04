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Gündem
TRT Haber 04.10.2026 23:38

İletişim Başkanı Duran: Uzayın geleceği 5-9 Ekim’de Antalya’da konuşulacak

77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük ve en prestijli uzay buluşmasına ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir mesaj yayımladı. İletişim Başkanı Duran, paylaşımında, 108 ülkeden binlerce katılımcının olduğu kongrede Türkiye'nin 735 bildiriyle ilk sırada yer aldığını vurguladı.

İletişim Başkanı Duran: Uzayın geleceği 5-9 Ekim’de Antalya’da konuşulacak

77’nci Uluslararası Uzay Kongresi 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay Kongresi’ne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Duran,  Antalya'daki kongrenin 108 ülkeden binlerce katılımcıyı bir araya getireceğini ifade etti.

"Türkiye'nin 753 bildiriyle ilk sırada yer alması ülkemizin uzay,bilim ve teknoloji alanında büyüyen kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü ortaya koyuyor'' dedi.

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Uzayın geleceği 5-9 Ekim’de Antalya’da konuşulacak. Dünyanın en büyük ve en prestijli uzay buluşması olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), “Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var” temasıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 108 ülkeden binlerce katılımcıyı Antalya’da buluşturacak kongrede, Türkiye’nin 753 bildiriyle ilk sırada yer alması; ülkemizin uzay, bilim ve teknoloji alanında büyüyen kapasitesini ve uluslararası görünürlüğünü ortaya koyuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul’un eş ev sahipliğinde düzenlenecek IAC 2026’nın yeni iş birliklerine, bilimsel çalışmalara ve uzayın geleceğine yön verecek fikirlere vesile olmasını diliyorum. Antalya’dan dünyaya uzanan bu büyük buluşma ülkemize hayırlı olsun."

Kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek. Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul kongreye eş ev sahipliği yapacak.

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