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Dünya
AA 06.10.2026 23:07

Trump, Hürmüz'den son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol taşındığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi.

Trump, Hürmüz'den son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol taşındığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlattı.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin, boğazın açık olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyleyen Trump, "seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatların yavaş yavaş düştüğü" yorumunu yaptı.

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