Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen R.E, 2 yakını ile belediye binasına girmek istedi.

Güvenlik görevlisi tarafından yapılan uyarılara rağmen demir korkuluklardan atlayıp içeri giren R.E, görevliler tarafından binadan bahçeye çıkarıldı. Bu sırada görevlilere bıçak çeken R.E'ye görevliler önce ikazda bulundu, ardından biber gazı sıktı.

Bıçakla saldırdı

Diğer şüpheliler etkisiz hale gelirken R.E, bıçakla güvenlik görevlisi ve koruma polisine saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen R.E'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan R.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

R.E'nin yaklaşık 15 yıl önce belediyede bir süre çalıştıktan sonra işlediği suçtan hapis cezası aldığı ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Belediyeden açıklama

Menemen Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu akşam mesai bitiminde Menemen Belediyesine girmek isteyen 3 saldırgan, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdi. Güvenlik ve polis memurunun uyarısına bıçak çekerek karşılık veren saldırganlardan biri, polisin biber gazı ile müdahalesine rağmen saldırmaya devam etti. Bunun üzerine koruma polisi, daha öncede çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliyi baldırından tek kurşunla vurarak etkisiz hale getirdi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi." denildi.