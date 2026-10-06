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Türkiye
AA 06.10.2026 22:31

Ataşehir ve Eyüpsultan'da başkan vekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak

Tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine belediye başkan vekili seçilmesi için iki belediye meclisinin 10 Ekim'de toplanması uygun görüldü.

Ataşehir ve Eyüpsultan'da başkan vekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş, gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Güneş, gözaltına alındı

Açıklamada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ve 12 şüpheli tutuklandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ve 12 şüpheli tutuklandı

Güneş ve Özmen'in İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da, Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin ise aynı gün saat 14.00'te toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

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