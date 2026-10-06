Az Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.10.2026 03:36

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ve 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen ve 12 şüpheli tutuklandı

Ankara Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Fatih'te iki katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:41
İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi
03:20
Gazzeli öğretmenlerden Dünya Öğretmenler Günü mesajı: Bu nesli ayağa kaldırmaya devam edeceğiz
01:57
Fatih'te iki katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
00:52
Trump, İngiltere'deki ABD bombardıman uçaklarını "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektiklerini söyledi
00:07
İspanya'da işçi sendikaları, konut krizine karşı genel grev kararı aldı
00:00
Türkiye'den Nijerya'daki askeri uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "77. Uluslararası Uzay Kongresi"nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
MSB, gökyüzünde dev Türk bayrağıyla rekor kırdı
MSB, gökyüzünde dev Türk bayrağıyla rekor kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ