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Türkiye
AA 06.10.2026 01:49

Fatih'te iki katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih'te iki katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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