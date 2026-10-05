Şanlıurfa'da yolcu uçağındaki 'bomba' ihbarı asılsız çıktı

Ankara’dan saat 19.00’da Şanlıurfa’ya hareket eden AJET Havayolları’nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu.

Saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ekipler uçakta arama çalışması başlattı.

Ankara-Şanlıurfa yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna dair not bulundu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak: Uçak, GAP Havalimanı'na güvenli şekilde indi. 136 yolcu ve 6 personelin güvenli tahliyesi yapıldı. Polisimiz uçağın içinde patlayıcı arama faaliyetlerine devam ediyor. https://t.co/5LxFemCjs1 — TRT HABER (@trthaber) October 5, 2026

"Olumsuzluğa rastlanmadı"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcu uçağında "patlayıcı madde olduğu" yönünde not bulunması üzerine başlatılan arama çalışmasının sonuçlandığını söyledi.

Herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirten Şıldak, "Çalışmalar sonrası uçak park alanına alındı. Hava trafiğini tekrar normale döndürüyoruz. Olaydan etkilenen tüm yolcularımıza, mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Vali Şıldak, konuyla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki soruya, "Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gerekli araştırma ve inceleme yapılacak. Tüm gerekli delil toplama faaliyetleri devam ediyor. Şu an için bir güvenlik sorunu bulunmuyor, hava trafiğini de başlatmış bulunuyoruz." yanıtını verdi.