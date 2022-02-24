Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de kar ve tipi etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Yedisu ilçesi ile Erzincan arasındaki kara yolunda başlayan kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesi ile Erzincan arasındaki kara yolunun 15 kilometrelik bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Yoğun kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları 84. Şube Şefliğine bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Bingöl Erzincan Hava Durumu Kar Yağışı
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