Pitbull, Dogo Arjantin ya da Amerikan Bully yasaklı türler olarak biliniyor. Üstelik yanlış ellerde birer canavara dönüşebiliyorlar.

İşte bu yüzden satışları yasak. Ancak bu yasağı dinlemeyenler çok. Bazı internet siteleri ve dışarıdan referans ile üye olunabilen forumlarda köpek pazarları kurulmuş durumda.

TRT Haber ekibi, alıcı gibi davrandı, ilan verenlere ulaştı. Satıcılarla pazarlığa girişti. Köpek tacirleri arasında yabancı uyruklular da var. Yavru pitbull için biçilen fiyat 500 euro. Üstelik masraflar için de ilave ücret istendi.

Satıcıların birinci tercihi elden teslimatın yapılması. Farklı illere de kargo teklifleri var.

Yalnızca vahşi ırklar değil, evcil kedi ve köpekler de yasak olmasına rağmen internetten satılıyor. Üstelik çoğunun üretimi merdivenaltı yerler.

"Sürekli doğurtmak üzere bir düzen var"

Hayvanın hiçbir değerinin olmadığını söyleyen Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, şu şekilde konuştu:

"Bir apartmanın bodrum katı, hayvanın ses telleri alınmış tırnakları sökülmüş, defalarca doğurtulmuş hayvanlar, çift çift alınıyor bu hayvanlar ve sürekli doğurtmak üzerine kurulu bir düzen var.

Genellikle tabi sahiplendirme yapılıyormuş gibi oluyor. Satış yani paylaşımlar öyle yapılıyor. Hayvanımı sahiplendiriyorum. ücret talebim yoktur diye. Arıyorsunuz diyor ki satılık bu hayvan. Genellikle çünkü kaçak satıştan bahsettiğimiz için kılıfı da hazır ona göre."

Yasadışı ticareti "sahiplendirme ilanı" adı altında yapıyorlar. İnternet üzerinden sözde sıcak bir yuva arıyorlar. Tehlikeli ırkları üretip satanlara 14 bin 982 lira ceza kesiliyor. Ancak yaptırımlara rağmen satışların önüne geçilemiyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy