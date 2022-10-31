Söke Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Ekipler, alevleri daha fazla yayılmadan kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.