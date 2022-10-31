Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da makilik yangını
[Fotograf: İHA]
Aydın’ın Söke ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar ile büyüyen yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Söke Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangına 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Ekipler, alevleri daha fazla yayılmadan kontrol altına almayı başardı. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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