Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buzluk Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli bir araç tespit etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında 2 akü, 1 geliştirilmiş radar cihazı, radara ait arama ve kumanda sistemi, 1 güç çevirici, 2 bıçak, 2 metre, 1 su arama aparatı, 1 radar kullanımı için şifrelerin kayıt edildiği defter, kazma ve kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.