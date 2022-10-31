İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları birimleri, 28 Ekim'de sorumluluk bölgelerinde başta asayiş, siber, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla "Genel Asayiş (Yasa dışı bahis, kumar ve tombala) ile Terör Ağırlıklı Huzur-(2022)" uygulaması yaptı.

12 bin 128 noktada yapılan denetimlerde 50 bin 147 personel yer aldı, 169 dedektör köpek kullanıldı.

Uygulamada, 5 bin 442 metruk bina, 34 bin 377 umuma açık yer, 362 terminal, gar ve istasyon, 190 marina ve barınak olmak üzere 40 bin 371 yer kontrol edildi.

172 bin 391 araç kontrol edildi

Denetimlerde, 172 bin 391 araç kontrol edildi, 3 bin 778 araca 3 milyon 478 bin 362 lira cezai işlem uygulandı, aranan 299 araç tespit edildi ve 683 araç trafikten men edildi.

22 bin 266'sı yabancı uyruklu olmak üzere 536 bin 835 kişi sorgulandı. 69'u yabancı uyruklu olmak üzere 1060 aranan kişi tespit edildi.

Uygulamalar sonucu, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı ve 24 kayıp kişi bulundu. 421 kişiye adli ve idari yaptırım uygulandı, 46 yasa dışı göçmen ve 2 yasa dışı göçmen organizatörü yakalandı.

Denetimlerde, 3 tombala makinesi, 6 kumar makinesi, 45 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 775 mermi ve 12 kesici ve delici alet ele geçirildi.

3 bin gram kaçak tütün, 54 bin 350 makaron, 710 paket kaçak sigara, 805 litre kaçak alkol, 197 tarihi eser ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde yakalandı.