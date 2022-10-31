Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hastaneye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’de ayak burkulması şikayetiyle acil servise gelen iki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarda çıkarıp hastaneye girdi.
Ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı.
Arkadaşına refakat eden vatandaş da aynı davranışta bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Röntgen sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getirdi.
Etiketler: Osmaniye
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