Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tır otomobilin üstüne devrildi: Sürücünün burnu bile kanamadı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bakırköy Yeşilköy kavşağında bir tır, otomobilin üstüne devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken olay sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu.
Bakırköy Yeşilköy istikameti Yeşilköy kavşağında bir tır, otomobilin üstüne devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Tırın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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