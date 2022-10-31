Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cüyü emniyet ekipleri yakaladı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.T, N.E. ve F.A. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında soruşturma dosyasının olduğu belirlendi.
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