"Engelsiz Trabzon" uygulaması ile engellilerin hayatı kolaylaşıyor.

Otobüs durağında engelli bir bireyin olduğu şoföre bildiriliyor. Görme engelli yolcular da 3 durak önceden otobüs hakkında sesli bildirim alıyor.

Toplu taşımada yaşanan sorunlar ortadan kaldırılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürlüğü, bir yıl boyunca 100'den fazla engelli bireyle bir araya geldi. Engelliler toplu taşımada yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Görüşmeler sonunda "Engelsiz Trabzon" uygulaması hayata geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Mobil uygulama ile görme engellilere sesli destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Sorunları ortaya koyduktan sonra sorun noktalarını en kısa ve en verimli şekilde bir araya getirmek için biz bu projeyi hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Onların herhangi bir bireye ihtiyaç duymadan toplu taşıma faaliyetlerini tamamıyla gerçekleştirmesini sağlamayı planlıyoruz."

Uygulama sayesinde otobüs sürücüsü engelli yolcunun hangi durakta beklediğini ve nerede ineceğini önceden öğreniyor. Görme engelli yolcular da 3 durak öncesinden bilgilendiriliyor. Uygulama ile engellilerin yaşadığı sorunlar ortadan kalkıyor.

[Fotoğraf: AA]

Refakatçi desteği ile yolculukta büyük kolaylık

Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol, uygulamanın çok büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Kendimiz özgürce yolculuk yapabiliyoruz. Çünkü uygulama bize gelen otobüsü, ineceğimiz durağı hepsini bildirim şeklinde verdiği için ve Türkiye'deki birkaç örneğinden farklı olarak refakatçi desteği sunduğu için çok büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

Engellilerin yakınları da uygulama üzerinden otobüsün konumunu görebiliyor.