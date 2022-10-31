Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 10 gözaltı
Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 FETÖ, 8 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Etiketler: Van Terörle Mücadele FETÖ PKK/KCK
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