Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 08:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te apartman dairesinde yangın: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Karabük'te apartman dairesinde yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Soğuksu Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Odasında mahsur kalan 55 yaşındaki Şenol Kahriman, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kahriman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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