Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki M.A., A.Y. ve F.T.'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdü.