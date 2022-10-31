Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 02:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de ambulans devrildi
[Fotograf: AA]
İstanbul Silivri'de, kontrolden çıkan bir ambulans devrildi. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edildi.
Eyupsultan ilçesinden Silivri Devlet Hastanesi'ne hasta almak üzere yola çıkan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Silivri-Akören Mahallesi mevkiinde devrildi.
Araçta bulunan 3 sağlık çalışanı, kaza yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kazada ambulans kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Ambulans İstanbul Trafik Kazası
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