Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak iş yerine girdiği kazada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde F.B. yönetimindeki otomobilin, Abdülhamid Han Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde kontrolden çıkarak bir inşaat firmasının camından içeri girmesi sonucu yaralanan 3 kişiden A.K.B., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
F.B. yönetimindeki otomobil, akşam saatlerinde kontrolden çıkarak, bir inşaat firmasının camından içeri girmiş, kazada sürücü ile araçtaki Z.G. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken H.B., Ö.F.K. ve A.K.B., kentteki hastanelere kaldırılmıştı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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